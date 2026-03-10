¿Dónde obtener comida gratis en Kansas? Estas son las fechas de marzo que puedes asistir a despensas de alimentos: horarios

Suscríbete a nuestros canales

En un esfuerzo conjunto para hacer frente a la inseguridad alimentaria, varias organizaciones en el estado de Kansas han puesto en marcha sus programas de distribución móvil y despensas fijas este mes.

Si usted o su familia necesitan apoyo nutricional, redes de asistencia como Harvesters, Kansas Food Bank y Catholic Charities ofrecen diversas opciones para acceder de manera gratuita a productos frescos y de despensa.

¿Dónde conseguir comida gratis durante el mes de marzo en Kansas?

A continuación, detallamos las fechas y puntos clave donde podrá recoger alimentos sin costo durante las próximas semanas:

Topeka y Noreste de Kansas: La organización Harvesters mantiene un calendario activo.

El 12 de marzo, se realizará una entrega en el Full Joy Ministries Church (9:00 a.m.) y en Shawnee en el Hindu Temple (2:00 p.m.). El 13 de marzo, habrá entregas en Leavenworth (Bob Dougherty Park) y en Manhattan (Hands On K-State).

Wichita y Sur de Kansas: El Kansas Food Bank coordina entregas móviles mensuales.

Para el 19 de marzo, la Urban League of Kansas realizará su distribución a las 2:00 p.m. Además, el 21 de marzo, el Mobile Hygiene Pantry estará en The Lord’s Diner.

Manhattan y K-State: La comunidad universitaria y local podrá asistir a la distribución masiva en el estacionamiento C-1 del Chester E. Peters Recreation Complex el próximo viernes 27 de marzo a las 4:00 p.m.

Requisitos y quiénes pueden asistir a la entrega de comida gratis en Kansas

La mayoría de estas despensas tienen una política de puertas abiertas, lo que significa que no discriminan por estatus migratorio ni exigen procesos de registro complicados para la entrega de comida gratis.

Según Catholic Charities of Northeast Kansas, no necesitas identificación para las distribuciones móviles, aunque se sugiere que llegues en coche con el maletero vacío, ya que los voluntarios cargarán la comida directamente para asegurar que todo sea rápido y seguro.

En el caso de las despensas fijas, como las de Catholic Charities en Wichita, los requisitos pueden incluir:

Prueba de identidad: Un documento con foto o los nombres de los miembros del hogar.

Comprobante de domicilio: Un recibo de servicios de los últimos 60 días para confirmar que vives en el área de servicio.

Sin prueba de ingresos: En la mayoría de los casos, no es necesario demostrar tus ingresos para recibir la ayuda básica de emergencia.

