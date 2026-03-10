Guía vial en EEUU: las reglas de tránsito más extrañas que aún existen y que podrían costarte dinero

Suscríbete a nuestros canales

Conducir en Estados Unidos (EEUU) implica mucho más que seguir el GPS. Existen algunas normativas que son muy poco conocidas por su rareza, y aun así su incumplimiento puede llegar a generar sanciones, mientras que otras a pesar de estar “vigentes” en la ley, en realidad ya no se aplican.

Es decir, las personas que conducen en EEUU deben tener presente que el país arrastra una herencia legal donde conviven normativas modernas con las llamadas "Blue Laws" (Leyes Azules).

Estas son reglas antiguas, muchas veces basadas en temas religiosos o morales, que nunca fueron borradas de los libros pero que hoy resultan absurdas.

La siguiente compilación de las leyes de tránsito más absurdas está dividida entre las que la policía sí te podría aplicar hoy y las que son meras curiosidades históricas.

Curiosas reglas vigentes que sí se aplican en 2026

Estas leyes, aunque parezcan extrañas, están activas y los oficiales suelen usarlas como motivo de detención o multa.

Objetos en el retrovisor (Illinois/Minnesota): es ilegal colgar ambientadores, rosarios o peluches que obstruyan la visión.

En 2026, la seguridad visual es prioridad y esto es motivo de multa frecuente.

Dato 2026: Con el aumento de las cámaras de tráfico inteligentes y la inteligencia artificial en la vigilancia vial, las multas por distracciones (celular o visibilidad) han subido un 12% este año. Mantener el parabrisas despejado es tu mejor defensa legal.

Perros en el techo (Alaska): amarrar a una mascota al exterior del vehículo es maltrato animal y es castigado con severidad por las patrullas rurales.

amarrar a una mascota al exterior del vehículo es maltrato animal y es castigado con severidad por las patrullas rurales. Venta de autos en domingo (Indiana/Maine): si intentas comprar un vehículo un domingo, el sistema no te permitirá registrar la venta.

No es un mito; las concesionarias cierran por ley.

Salpicar a peatones (Hawái): si tienes un vehículo sin guardabarros y empapas a alguien al pasar por un charco, la policía puede multarte por conducción negligente.

si tienes un vehículo sin guardabarros y empapas a alguien al pasar por un charco, la policía puede multarte por conducción negligente. No usar el celular al caminar cerca de la vía (Michigan): para reducir atropellos, leer tu celular mientras caminas por la calzada es sancionable en varias jurisdicciones.

Curiosidades históricas: vigentes en el papel, pero NO se aplican

Estas leyes "sobreviven" porque derogarlas cuesta tiempo y dinero legislativo, pero ningún oficial de policía te detendrá por ellas en 2026.

Mujeres en traje de baño al volante (Kentucky): solo permitido si llevan defensa personal o escolta. Es una reliquia de moralidad antigua. (Blue Law / No se aplica) .

solo permitido si llevan defensa personal o escolta. Es una reliquia de moralidad antigua. . Elefantes en parquímetros (Florida): si atas un elefante, debes pagar el ticket. Es una norma municipal antigua de la época de los circos itinerantes. (Normativa Municipal Antigua / No se aplica) .

si atas un elefante, debes pagar el ticket. Es una norma municipal antigua de la época de los circos itinerantes. . Gorilas en el asiento trasero (Massachusetts): prohibición basada en incidentes de principios del siglo XX con transporte de animales salvajes. (Normativa Municipal Antigua / No se aplica) .

prohibición basada en incidentes de principios del siglo XX con transporte de animales salvajes. . Bocinas cerca de sándwiches (Arkansas): prohibido tocar la bocina después de las 9 p.m. cerca de puestos de comida fría. Fue creada para proteger el descanso en los antiguos drive-ins. (Normativa Municipal Antigua / No se aplica) .

prohibido tocar la bocina después de las 9 p.m. cerca de puestos de comida fría. Fue creada para proteger el descanso en los antiguos drive-ins. . Escupir desde un camión (Georgia): ilegal desde autos o buses, pero permitido desde camiones. Una distinción de clases y costumbres de hace un siglo. (Blue Law / No se aplica) .

ilegal desde autos o buses, pero permitido desde camiones. Una distinción de clases y costumbres de hace un siglo. . Autos negros en domingo (Denver, Colorado): aunque el mito persiste, es una de las leyes azules más famosas que hoy es totalmente ignorada. (Blue Law / No se aplica) .

aunque el mito persiste, es una de las leyes azules más famosas que hoy es totalmente ignorada. . Conducir con los ojos vendados (Alabama): se redactó para evitar que los acróbatas de circo practicaran en calles públicas. (Normativa Municipal Antigua / No se aplica) .

se redactó para evitar que los acróbatas de circo practicaran en calles públicas. . Llevar un pato en la cabeza al cruzar la frontera (Minnesota): una de las reglas más bizarras sobre transporte de aves de corral que sigue sin ser borrada. (Normativa Municipal Antigua / No se aplica).

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube