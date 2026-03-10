Inmigrantes en California enfrentan pérdida de licencias de conducir comerciales: conoce las opciones disponibles

Suscríbete a nuestros canales

En una jornada marcada por la incertidumbre, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) hizo efectiva la cancelación de aproximadamente 13,000 licencias de conducir comerciales (CDL) el pasado 6 de marzo de 2026.

Sin embargo, una sentencia de emergencia emitida por el Tribunal Superior del Condado de Alameda ha introducido un giro legal que obliga al estado a proteger el debido proceso de los conductores afectados, en su mayoría inmigrantes.

La vigencia de la cancelación y el mandato federal en California

Esta medida se implementó a raíz de una exigencia del gobierno federal, que amenazó con retener 160 millones de dólares en fondos para carreteras si California no revocaba las licencias de conductores "no domiciliados" cuyos documentos de presencia legal no coincidían con la validez de sus permisos.

Según informó Telemundo Área de la Bahía, esta purga administrativa impacta a choferes de carga y autobuses que, a pesar de contar con permisos de trabajo legales, se encuentran atrapados en una disputa política y regulatoria.

El fallo del juez en el caso Doe v. Department of Motor Vehicles no detuvo la cancelación técnica en el sistema, pero sí ordenó al DMV que permitiera a los conductores volver a solicitar sus credenciales de inmediato.

Sin embargo, el DMV ha dejado claro que, aunque aceptará las solicitudes, no podrá emitir las nuevas CDL hasta que la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA) levante una "pausa" obligatoria.

Opciones para los inmigrantes afectados por la cancelación de licencias de conducir comerciales en California

Ante esta situación, los conductores que ya han recibido la notificación de cancelación o que han perdido la validez de su licencia tienen varias opciones a seguir:

Solicitar una Licencia Clase C (No Comercial): El DMV sugiere que se aplique de inmediato para una licencia estándar. Esto permitirá a los conductores seguir manejando vehículos particulares de manera legal mientras se resuelve su situación comercial.

Reaplicación sin exámenes: Según la guía actualizada del DMV, aquellos que decidan reaplicar para su CDL bajo el nuevo fallo judicial no tendrán que repetir las pruebas escritas ni de manejo, siempre y cuando su licencia haya estado vigente y sin infracciones graves.

Revisión de documentos: Si un conductor piensa que su licencia fue cancelada por error, puede llamar al (916) 306‑5153 para solicitar una revisión manual de sus documentos de presencia legal (como permisos de trabajo o asilo).

Cambio de categoría de visa: Con las nuevas reglas federales que entrarán en vigor el 16 de marzo de 2026, solo los titulares de visas H-2A, H-2B y E-2 podrán obtener o renovar estas licencias.

Muchos conductores están considerando ajustes de estatus hacia estas categorías para asegurar su elegibilidad a largo plazo.

