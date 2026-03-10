‎New Orleans planea un alza en la tarifa de aseo: la alcaldía propone ajustar el cobro de basura por estos motivos ‎

Suscríbete a nuestros canales

‎La ciudad de New Orleans enfrenta un reto financiero crítico debido al costo actual del sistema de limpieza urbana. Los residentes pagan una cuota mensual de $24, un monto que permanece congelado y sin variaciones desde el año 2011.

‎Esta cifra resulta insuficiente para cubrir los gastos operativos que genera el mantenimiento de las calles y el traslado de desechos. El desbalance presupuestario presiona las arcas municipales y limita la capacidad de inversión en otras áreas prioritarias del gobierno.

‎Ante esta situación, el Auditor Legislativo de Louisiana, Mike Waguespack, advierte sobre un déficit general de $220 millones. La falta de fondos propios obliga a las autoridades a buscar alternativas urgentes para financiar los servicios públicos esenciales.

‎¿Por qué subirá la tarifa de basura en New Orleans?

‎La noticia surge tras el anuncio oficial de la alcaldesa Helena Moreno, quien presentará una propuesta de aumento ante el Concejo Municipal. La mandataria confirma que el esquema actual de cobro ya no sostiene el ritmo de gastos de la ciudad.

‎El programa de saneamiento recauda aproximadamente $38 millones al año, pero su ejecución real cuesta $62 millones anuales. Esta brecha financiera obliga a la administración a utilizar fondos de otras partidas para completar el pago de los contratos.

‎Moreno explica que el fondo general ya no puede subsidiar esta diferencia de $24 millones de dólares de manera indefinida. El ajuste tarifario aparece como la única vía legal para sanear las cuentas del Departamento de Saneamiento local.

‎¿Cómo afecta la tarifa de basura en New Orleans al servicio?

‎El sistema ya sufrió modificaciones drásticas tras el paso del huracán Ida en 2021, cuando la frecuencia de recolección disminuyó. Los camiones pasaron de visitar los hogares dos veces por semana a realizar un solo recorrido cada siete días.

‎A pesar de esta reducción en la calidad del servicio, los ciudadanos mantuvieron el pago íntegro de la cuota mensual. No existieron créditos ni rebajas para los usuarios, quienes ahora enfrentan la posibilidad de pagar un monto superior.

‎La alcaldesa todavía no especifica el porcentaje exacto del incremento ni la fecha de aplicación de la nueva estructura. Sin embargo, recalca que el ajuste busca evitar el colapso operativo del sistema de disposición de desperdicios sólidos.

‎¿Quién aprobará la nueva tarifa de basura en New Orleans?

‎El Concejo Municipal tiene la responsabilidad final de evaluar, debatir y votar la propuesta que envíe la oficina de la alcaldía. Los concejales analizarán el impacto económico en miles de hogares antes de emitir un veredicto sobre el ajuste.

‎La meta de las autoridades consiste en asegurar que el servicio sea financieramente autónomo y no dependa de auxilios externos. De aprobarse la medida, el cambio representará el primer aumento del sector en los últimos quince años.

‎El debate político iniciará formalmente una vez que el ejecutivo local entregue el proyecto con las cifras detalladas del incremento. Por ahora, los habitantes de la ciudad permanecen atentos a la decisión que tomarán sus representantes en el ayuntamiento.

