Cae el "ladrón del diésel" en Miami-Dade: usaba imanes y tanques secretos para saquear gasolineras

Las autoridades del condado de Miami-Dade capturaron a Andro Rodríguez-González, un cubano de 34 años, por liderar un sofisticado esquema de robo de combustible que afectó a múltiples estaciones de servicio 7-Eleven.

El sospechoso utilizaba una camioneta Dodge Ram 2500 equipada con "bladder tanks" o tanques flexibles ocultos y potentes imanes para manipular los surtidores, logrando extraer casi 1 000 galones de diésel sin registrar el pago.

Esta modalidad delictiva, que permitió sustraer mercancía valorada en más de $3 400, representa un golpe importante a las mafias del mercado negro de hidrocarburos que operan en el sur de Florida mediante vehículos modificados.

Investigación

La investigación, que contó con el respaldo de la Patrulla de Carreteras de Florida, incluyó el uso de dispositivos de rastreo judicial para documentar los movimientos del acusado entre febrero y marzo de 2026.

Al momento del arresto en su vivienda, los agentes hallaron evidencias de tanques ilegales y equipos de almacenamiento masivo destinados a la reventa clandestina.

Antecedentes

Es importante destacar que Rodríguez-González ya gozaba de libertad bajo fianza por delitos similares, por lo que ahora enfrenta cargos graves por fraude organizado según detalló América Teve.

También por hurto mayor y posesión de vehículos con modificaciones ilegales, mientras la policía busca determinar la identidad de otros posibles cómplices en la red.

