¿Vuelven los consulados venezolanos a EEUU? Esto afirma el Departamento de Estado

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Estado de Estados Unidos proyecta una reapertura de los consulados venezolanos en territorio estadounidense próximamente tras siete años de interrupción diplomática.

Según confirmó la vocera Natalia Molano, el restablecimiento de estas oficinas en ciudades estratégicas como Miami permitiría que los diplomáticos de ambos países coordinen acciones directas y mejoren la asistencia en suelo norteamericano.

Impacto

Esta medida resulta importante para normalizar los canales de comunicación entre Washington y Caracas, facilitando una estructura de apoyo bilateral que no existía desde la ruptura total de relaciones ocurrida en enero de 2019.

La reactivación de los servicios consulares tendrá un impacto positivo directo en los miles de ciudadanos venezolanos que enfrentan graves obstáculos para renovar pasaportes y obtener documentos oficiales según publica NTN24.

Faltan permisos

Aunque la Casa Blanca avanza en la recuperación de su presencia en la capital venezolana, la apertura de las sedes en Estados Unidos depende ahora de que las autoridades en Caracas formalicen las solicitudes de permiso correspondientes.

La normalización de estos trámites es importante para la estabilidad migratoria en la región, especialmente ante el flujo constante de personas que requieren certidumbre jurídica para sus procesos de residencia y viaje durante este 2026.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.