Trump confirma la destrucción de 10 embarcaciones iraníes en el estrecho de Ormuz: advierte nuevas acciones

En el undécimo día de la ofensiva militar contra Irán, el presidente Donald Trump confirmó que las fuerzas de Estados Unidos han neutralizado 10 embarcaciones iraníes en el estrecho de Ormuz.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario informó la destrucción de diez embarcaciones iraníes que realizaban labores de minado en esta estratégica vía marítima.

“Hemos golpeado y destruido por completo 10 barcos de colocación de minas, ¡y más por seguir!”, anunció el presidente, dejando claro que las operaciones de intercepción continuarán mientras persista la amenaza.

El operativo estadounidense se centró en embarcaciones dedicadas específicamente a la colocación de explosivos submarinos, una táctica que Irán ha utilizado para intentar bloquear el flujo de crudo y gas hacia el resto del mundo.

Por lo que Trump exigió a Teherán la retirada total de cualquier artefacto explosivo que ya haya sido desplegado en la zona, advirtiendo que la respuesta militar escalará a niveles "nunca antes vistos" si el comercio mundial sigue siendo saboteado.

La Casa Blanca sostiene que el estrecho de Ormuz debe permanecer como una zona de libre tránsito y que cualquier intento de minar estas aguas será interpretado como un acto de agresión directa contra la economía global.