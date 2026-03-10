Repsol posiciona a Venezuela como "lugar privilegiado" en su plan estratégico 2028

Suscríbete a nuestros canales

En la actualización de su plan estratégico ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la multinacional Repsol identificó a Venezuela como un factor determinante para el crecimiento de sus operaciones globales.

La compañía, que invertirá hasta 10.000 millones de euros hasta 2028, destacó su "posición privilegiada" en el país y cómo las nuevas licencias emitidas por Estados Unidos (EEUU) permitirán retomar con fuerza la producción de petróleo y gas en suelo venezolano.

Venezuela: El impulso extra para la meta de 2028

Repsol proyecta incrementar su producción global entre un 6% y un 10%, alcanzando una horquilla de entre 580.000 y 600.000 barriles equivalentes de petróleo al día (bepd) para el año 2028, reportó la agencia de noticias EFE.

Aunque Estados Unidos lidera el crecimiento a corto plazo, la empresa fue enfática al señalar que estas proyecciones "podrían incrementarse" gracias a la mejora de su situación en Venezuela, donde su presencia histórica le otorga una ventaja competitiva sobre otros operadores internacionales.

El impacto de las licencias de EEUU

La compañía explicó que el alivio de las sanciones a través de licencias específicas ha abierto una ventana de oportunidad para reactivar activos que estuvieron limitados.

Este reinicio de operaciones en el país caribeño, sumado a recientes adjudicaciones en Libia, actúa como un "multiplicador" de valor en su área de Exploración y Producción (Upstream), para la cual destinará hasta 3.000 millones de euros en inversiones netas.

Inversión y retribución global

Más allá del foco en hidrocarburos, el plan 2026-2028 de Repsol contempla:

Foco en la península: Un 55% de la inversión total se quedará en España y Portugal, mientras que un 34% irá a Estados Unidos.

Transición energética: Un 30% de las inversiones se dedicará a iniciativas bajas en carbono, incluyendo hidrógeno renovable y combustibles sintéticos.

Beneficios al accionista: La empresa prevé repartir 3.600 millones de euros en dividendos en efectivo hasta 2028, con un crecimiento anual del dividendo por acción superior al 6%.

Visita nuestra sección: Internacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.