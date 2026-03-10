¿Vuelas por O’Hare este marzo? Por qué tu vuelo podría ser cancelado o costar más caro

Suscríbete a nuestros canales

El Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, uno de los epicentros del transporte global, se encuentra en el centro de una disputa operativa que podría cambiar tus planes de viaje.

Ante la inminente llegada del Spring Break, la Administración Federal de Aviación (FAA) lanzó una advertencia contundente: el aeropuerto está al borde de la saturación y los vuelos podrían ser limitados por decreto federal.

Con proyecciones que superan las 3,000 operaciones diarias en días pico, la FAA busca establecer un tope de 2.800 despegues y aterrizajes para evitar un colapso en la seguridad y el servicio.

Los 3 factores de riesgo en O’Hare

La FAA fundamenta esta posible restricción en tres problemas críticos que coinciden este marzo:

Crisis de Controladores: Existe una sobrecarga de trabajo alarmante en el personal de tráfico aéreo. La saturación del sistema eleva los riesgos de seguridad, un problema que el año pasado ya obligó a recortar vuelos por falta de empleados. Obras de $6,000 millones: El aeropuerto está en medio de una renovación masiva que incluye la sustitución de la Terminal 2. Estas construcciones limitan físicamente la capacidad de maniobra en pistas y puertas. Guerra de Aerolíneas: United Airlines planea operar 780 vuelos diarios este mes, mientras que American Airlines anunció un incremento del 30% en sus salidas para esta primavera. Esta competencia por el espacio de las puertas de embarque está asfixiando la logística de la terminal.

Impacto en el pasajero: menos oferta, mayores precios

Para los viajeros que planean salir entre el 24 y el 28 de marzo, la intervención de la FAA genera dos temores principales:

Cancelaciones preventivas: Si las aerolíneas son obligadas a reducir su oferta, miles de pasajeros podrían ver sus itinerarios modificados.

Aumento de tarifas: Al haber menos asientos disponibles para una demanda que no deja de crecer, el costo de los boletos remanentes podría dispararse.

"La FAA considera que el programa de vuelos es muy intenso... los controladores aéreos se ven sobrecargados", señaló Joe Scwieterman, director del Instituto Chaddick de la Universidad DePaul.

Un gigante bajo presión

O'Hare cerró 2024 como el octavo aeropuerto más concurrido del mundo con 80 millones de pasajeros. Sin embargo, las proyecciones para este 2026 sugieren que será el año más saturado de su historia.

La decisión final sobre el límite de vuelos se tomará en las próximas semanas, pero la advertencia ya está sobre la mesa.

