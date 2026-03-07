Alerta meteorológica: frenan actividad aérea en estos dos aeropuertos de Chicago

El clima primaveral en el estado de Illinois presenta desafíos significativos para el transporte y la seguridad ciudadana durante esta jornada. Las autoridades mantienen una vigilancia constante sobre los radares debido a la formación de núcleos tormentosos de rápido desplazamiento.
La población local enfrenta retrasos en sus traslados habituales y complicaciones en la logística de suministros por vía aérea. Los servicios de emergencia recomiendan precaución ante la posibilidad de inundaciones repentinas en zonas bajas y visibilidad reducida en las carreteras.
La Administración Federal de Aviación (FAA) confirma que emiten paradas en tierra en O’Hare y Midway por tormentas eléctricas en Chicago desde tempranas horas. Según, la orden inicial de suspensión de salidas comenzó a las 8:37 a.m. de este viernes.
¿Cuántos vuelos sufren afectaciones por tormentas eléctricas en Chicago?
Hasta las 9:00 a.m., el Aeropuerto Internacional O’Hare registra la cancelación de 74 vuelos comerciales debido a la baja visibilidad y los rayos. Por su parte, el Aeropuerto Midway reporta otras 20 operaciones canceladas, lo que suma casi un centenar de trayectos interrumpidos.
La meteoróloga Alicia Roman, del equipo NBC 5 Storm, señala que estas tormentas matutinas golpean con fuerza mediante aguaceros intensos y relámpagos. Aunque los vientos no alcanzan niveles dañinos todavía, la actividad eléctrica imposibilita el trabajo seguro del personal en las pistas.
Los pasajeros permanecen en las terminales a la espera de nuevas actualizaciones sobre el estatus de sus conexiones hacia otros estados. La FAA estima que la restricción de despegues durará al menos hasta las 10:00 a.m., siempre que las condiciones mejoren gradualmente.
¿Qué riesgos persisten por tormentas eléctricas en Chicago?
Los expertos anticipan una segunda ronda de tormentas severas que ingresará al área metropolitana entre las 2:00 p.m. y las 9:00 p.m. Este sistema conlleva un riesgo mayor de intensidad debido al aumento de las temperaturas, que alcanzarán los 70 grados hacia el sur.
El Centro de Predicción Climática sitúa a los condados del norte y oeste bajo un nivel de riesgo "leve", que equivale al escalón dos de cinco. En estas zonas, los residentes podrían presenciar ráfagas de viento dañinas y la caída de granizo durante la tarde.
Alicia Roman advierte que el riesgo de formación de tornados es bajo, pero aclara que la probabilidad no es nula bajo estas condiciones. Chicago y los condados del este permanecen bajo un riesgo "marginal", con una línea de tormentas que mantendrá un carácter disperso.
¿Cuál es el pronóstico de Chicago en las próximas horas?
Se esperan más chubascos y ráfagas de viento dispersas durante la noche del viernes y la madrugada del sábado hasta las 4:00 a.m. La inestabilidad climática cederá paso a un ambiente mucho más seco y soleado a medida que avance el fin de semana.
Las temperaturas para el sábado oscilarán entre los 50 y 60 grados, mientras que el domingo presentará máximas cercanas a los 60 grados con cielo despejado. Esta mejora en el tiempo permitirá la normalización total de las operaciones en los centros de conexión aérea.
Las aerolíneas sugieren a los viajeros consultar el estado de sus reservas antes de dirigirse a las terminales para evitar esperas innecesarias. El sistema de tormentas actual impacta también zonas del sureste de Wisconsin, lo que complica el tráfico aéreo regional.
