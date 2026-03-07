Alerta meteorológica: frenan actividad aérea en estos dos aeropuertos de Chicago

Suscríbete a nuestros canales

‎El clima primaveral en el estado de Illinois presenta desafíos significativos para el transporte y la seguridad ciudadana durante esta jornada. Las autoridades mantienen una vigilancia constante sobre los radares debido a la formación de núcleos tormentosos de rápido desplazamiento.

‎La población local enfrenta retrasos en sus traslados habituales y complicaciones en la logística de suministros por vía aérea. Los servicios de emergencia recomiendan precaución ante la posibilidad de inundaciones repentinas en zonas bajas y visibilidad reducida en las carreteras.

‎La Administración Federal de Aviación (FAA) confirma que emiten paradas en tierra en O’Hare y Midway por tormentas eléctricas en Chicago desde tempranas horas. Según, la orden inicial de suspensión de salidas comenzó a las 8:37 a.m. de este viernes.

‎¿Cuántos vuelos sufren afectaciones por tormentas eléctricas en Chicago?

‎Hasta las 9:00 a.m., el Aeropuerto Internacional O’Hare registra la cancelación de 74 vuelos comerciales debido a la baja visibilidad y los rayos. Por su parte, el Aeropuerto Midway reporta otras 20 operaciones canceladas, lo que suma casi un centenar de trayectos interrumpidos.

‎La meteoróloga Alicia Roman, del equipo NBC 5 Storm, señala que estas tormentas matutinas golpean con fuerza mediante aguaceros intensos y relámpagos. Aunque los vientos no alcanzan niveles dañinos todavía, la actividad eléctrica imposibilita el trabajo seguro del personal en las pistas.

‎Los pasajeros permanecen en las terminales a la espera de nuevas actualizaciones sobre el estatus de sus conexiones hacia otros estados. La FAA estima que la restricción de despegues durará al menos hasta las 10:00 a.m., siempre que las condiciones mejoren gradualmente.

‎¿Qué riesgos persisten por tormentas eléctricas en Chicago?

‎Los expertos anticipan una segunda ronda de tormentas severas que ingresará al área metropolitana entre las 2:00 p.m. y las 9:00 p.m. Este sistema conlleva un riesgo mayor de intensidad debido al aumento de las temperaturas, que alcanzarán los 70 grados hacia el sur.

‎El Centro de Predicción Climática sitúa a los condados del norte y oeste bajo un nivel de riesgo "leve", que equivale al escalón dos de cinco. En estas zonas, los residentes podrían presenciar ráfagas de viento dañinas y la caída de granizo durante la tarde.

‎Alicia Roman advierte que el riesgo de formación de tornados es bajo, pero aclara que la probabilidad no es nula bajo estas condiciones. Chicago y los condados del este permanecen bajo un riesgo "marginal", con una línea de tormentas que mantendrá un carácter disperso.

‎¿Cuál es el pronóstico de Chicago en las próximas horas?

‎Se esperan más chubascos y ráfagas de viento dispersas durante la noche del viernes y la madrugada del sábado hasta las 4:00 a.m. La inestabilidad climática cederá paso a un ambiente mucho más seco y soleado a medida que avance el fin de semana.

‎Las temperaturas para el sábado oscilarán entre los 50 y 60 grados, mientras que el domingo presentará máximas cercanas a los 60 grados con cielo despejado. Esta mejora en el tiempo permitirá la normalización total de las operaciones en los centros de conexión aérea.

‎Las aerolíneas sugieren a los viajeros consultar el estado de sus reservas antes de dirigirse a las terminales para evitar esperas innecesarias. El sistema de tormentas actual impacta también zonas del sureste de Wisconsin, lo que complica el tráfico aéreo regional.

‎