Aumento de gasolina en EEUU: sepa dónde conseguirla más barata en Texas

El conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán sacude los mercados energéticos globales y dispara el costo del combustible en todo el territorio estadounidense.

Tras los recientes ataques en Medio Oriente, el barril de crudo Brent alcanzó este viernes los 92.65 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) superó la barrera de los 90 dólares, niveles no vistos en casi dos años.

Esta escalada bélica, que mantiene bajo amenaza rutas clave como el Estrecho de Ormuz, ha elevado el promedio nacional de la gasolina a 3.32 dólares por galón, lo que representa un salto de 27 centavos en apenas una semana, afectando directamente el bolsillo de millones de conductores.

Precios

En Texas, aunque los precios se mantienen por debajo de la media nacional con un promedio de $2.97, la disparidad regional es notable debido a factores geográficos y logísticos.

Por ejemplo, mientras que en el condado de Roberts los residentes pagan cerca de $2.53, en zonas como el condado de Terrell el costo sube hasta los $3.39.

Según detalla Telemundo el Paso este es el mapa con los rangos de precios de la gasolina en Texas

Consideraciones

Expertos de la AAA advierten que este repunte es especialmente importante debido a la llegada de la primavera y el inicio del spring break, temporada en la que aumenta la demanda y las refinerías transicionan a mezclas de verano más costosas.

Para mitigar el impacto, especialistas recomiendan utilizar aplicaciones de comparación de precios, aprovechar programas de lealtad y mantener un mantenimiento óptimo del vehículo para maximizar el rendimiento del combustible.

