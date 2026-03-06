¡No es la gasolina! El producto que todos en Nueva York compran y que podría subir de precio en medio de la guerra en Irán

Suscríbete a nuestros canales

La escalada de tensiones bélicas entre Estados Unidos, Israel e Irán ha hecho temblar los cimientos de la economía global en esta primera semana de marzo de 2026.

Aunque los neoyorquinos pueden notar el impacto más inmediato en los precios que se reflejan en las pantallas de las gasolineras, expertos y autoridades advierten que el "efecto dominó" de este conflicto afectará a sectores mucho más cercanos a la vida diaria y al bolsillo de todos.

A continuación, vamos a analizar los productos y servicios que verán aumentos significativos en la Gran Manzana.

Alimentos y productos de la canasta básica que podrían subir de precio en Nueva York

El costo de la alimentación es uno de los aspectos más vulnerables. Según las proyecciones del British Food Policy Institute, la interrupción en los mercados de combustibles y fertilizantes, que dependen en gran medida de los derivados del petróleo, provocará un aumento constante en el precio de los alimentos básicos.

En Nueva York, esto se traduce en:

Frutas y verduras: El transporte de carga desde estados productores como California o Florida se vuelve más caro debido a las tarifas de flete.

Carnes y lácteos: El incremento en el costo del grano para la alimentación ganadera, impulsado por los fertilizantes más caros, hará que los precios en los supermercados locales suban.

Importaciones: La congestión en las rutas marítimas, causada por la inseguridad en el Estrecho de Hormuz, afecta la llegada de productos asiáticos.

¿Cómo impacta la guerra de Irán en la calefacción y servicios públicos de Nueva York?

Nueva York todavía enfrenta temperaturas frías en marzo, y la dependencia del gas natural es crucial.

Fuentes de QatarEnergy han confirmado que parte de su producción de Gas Natural Licuado (GNL) ha sido detenida, lo que representa cerca del 20% del suministro mundial.

Según Oxford Economics, este choque en la oferta no solo eleva el precio del gas, sino que también impacta directamente en las facturas de electricidad, ya que muchas plantas generadoras en la región noreste de Estados Unidos utilizan gas para operar.



