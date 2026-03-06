Carolina del Norte: ¿Por qué debes revisar tus alarmas de humo este 8 de marzo?

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 8 de marzo de 2026, los habitantes de Carolina del Norte estarán ajustando sus relojes para dar la bienvenida al horario de verano.

A las 2:00 a. m., el tiempo saltará directamente a las 3:00 a. m., lo que significa que "perderemos" una hora de sueño, pero ganaremos más luz por la tarde.

Sin embargo, las autoridades estatales recuerdan que hay una tarea aún más importante que actualizar el reloj de la cocina: revisar las alarmas de humo.

La regla de oro: cambia tu reloj, revisa tus baterías

El Departamento de Seguros de Carolina del Norte y la Oficina del Comisionado de Bomberos (OSFM) aprovechan esta transición para recordarnos lo crucial que es tener detectores de humo que funcionen.

La razón es clara: un incendio en casa puede volverse mortal en menos de tres minutos, y tener una alarma en buen estado puede duplicar nuestras posibilidades de sobrevivir.

¿Por qué es tan importante revisar las alarmas de humo este domingo en Carolina del Norte?

Muchos propietarios no se dan cuenta de que el polvo, la humedad y el simple paso del tiempo pueden afectar los sensores de estos dispositivos.

Al sincronizar la revisión con el cambio de hora, los ciudadanos establecen un hábito semestral que puede salvar vidas.

Según la Cruz Roja Americana, casi el 60% de las muertes por incendios en el hogar ocurren en propiedades que no tienen alarmas de humo o donde estas no funcionan porque las baterías están agotadas o desconectadas.

Pasos esenciales para tu seguridad durante el cambio de horario en Carolina del Norte

Los expertos sugieren seguir esta lista de verificación este 8 de marzo:

Prueba el sonido: Presiona el botón de prueba para asegurarte de que el volumen se escuche en todas las habitaciones.

Presiona el botón de prueba para asegurarte de que el volumen se escuche en todas las habitaciones. Reemplaza las baterías: Si tu alarma utiliza baterías de 9 voltios, cámbialas por unas nuevas, incluso si aún no suenan el "chirrido" de batería baja.

Si tu alarma utiliza baterías de 9 voltios, cámbialas por unas nuevas, incluso si aún no suenan el "chirrido" de batería baja. Verifica la fecha de fabricación: Las alarmas de humo tienen una fecha de caducidad. Si tu dispositivo tiene más de 10 años, es hora de reemplazarlo por completo.

Las alarmas de humo tienen una fecha de caducidad. Si tu dispositivo tiene más de 10 años, es hora de reemplazarlo por completo. Ubicación estratégica: Asegúrate de tener alarmas en cada nivel de la casa, dentro de cada dormitorio y fuera de las áreas para dormir.

