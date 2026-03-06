EEUU apuesta al petróleo venezolano para frenar alza de la gasolina tras conflicto en Irán

Suscríbete a nuestros canales

El secretario del Interior de los Estados Unidos, Doug Burgum, afirmó este viernes que la alianza estratégica con Venezuela será fundamental para reducir los precios de la gasolina en el mercado estadounidense. Estas declaraciones surgen en un momento crítico, debido al aumento del costo del crudo tras la intervención militar de la administración Trump en Irán.



Durante una entrevista con la cadena FOX, Burgum destacó el compromiso de las autoridades venezolanas para reinsertar al país en la dinámica comercial internacional de forma agresiva.



"Venezuela se ha comprometido a ser competitiva en el mercado nacional e internacional, y esto beneficia directamente a los ciudadanos estadounidenses", aseveró el secretario.



Burgum visitó Caracas esta semana, donde sostuvo encuentros con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Trascendió que la agenda no solo incluyó el tema petrolero, sino también la gestión de contratos relativos a la explotación de oro venezolano.



Restablecimiento de lazos

La intensificación de estos intercambios económicos ocurre tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, evento que marcó un giro radical en la relación bilateral. Este acercamiento se consolidó el pasado 1 de febrero con la reapertura oficial de la Embajada de EEUU en Caracas, bajo la dirección de la encargada de negocios, Laura Dogu.



Pese a las críticas de quienes se oponen a la intervención en Irán por el alza del combustible, el presidente Donald Trump se mostró despreocupado. En una entrevista para CNN, el mandatario aseguró que el aumento será temporal.



"No hay problema. Será a corto plazo. Bajará mucho y muy rápido", sentenció Trump, afirmando además que ya ha resuelto el conflicto logístico en el Estrecho de Ormuz.

