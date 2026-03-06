Atención conductores en Texas: en estas fechas de marzo habrá mayor vigilancia en las vías

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades de seguridad en el estado de Texas han confirmado el inicio de un operativo especial de patrullajes preventivos en las principales vías terrestres, coincidiendo con el asueto de Spring Break y las festividades de San Patricio. La medida busca reducir los índices de siniestralidad mediante la presencia masiva de patrullas de caminos, las cuales se enfocarán en la detección de infracciones comunes como la falta de uso del cinturón de seguridad, el manejo bajo la influencia del alcohol y el incumplimiento de los límites de velocidad permitidos en las autopistas estatales.

Balance de operativos anteriores

La implementación de estos patrullajes responde a las estadísticas registradas durante el mismo periodo del año pasado. En 2025, las acciones de vigilancia resultaron en la emisión de más de 93,232 citaciones y advertencias a nivel estatal. El desglose de los datos oficiales revela que se procesaron 6,425 multas por exceso de velocidad, 2,483 sanciones por circular sin seguro vehicular y 516 infracciones relacionadas con el transporte inadecuado de niños o falta de cinturón. Además, los oficiales lograron ejecutar 552 arrestos vinculados a delitos graves y personas con órdenes de captura vigentes.

Respecto al despliegue de este año, el Director del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), Steven McCraw, señaló en un comunicado sobre la seguridad en temporada alta:

"Nuestros oficiales estarán vigilando de cerca las carreteras para garantizar que todos lleguen a su destino de manera segura; no hay excusa para conducir distraído o bajo los efectos del alcohol".

Por su parte, el Sargento de la Patrulla de Caminos, Erick Burse, comentó en una rueda de prensa previa sobre la logística:

"El objetivo principal no es solo emitir citaciones, sino salvar vidas mediante una presencia constante que disuada las conductas de riesgo en el volante".

Cronograma de ejecución y objetivos

El despliegue intensivo de unidades de la Texas Highway Patrol se mantendrá activo desde este fin de semana y hasta el próximo 17 de marzo. Los operativos se distribuirán de manera estratégica en puntos críticos identificados por su alto flujo vehicular y antecedentes de colisiones. Las autoridades han enfatizado que la fiscalización será rigurosa en el cumplimiento de la ley "Move Over o Slow Down", que obliga a los conductores a ceder el paso o reducir la velocidad al aproximarse a patrullas o vehículos de emergencia detenidos en el arcén.

