Evita las colas en los aeropuertos de Chicago: el sistema TSA publica guía para revisar los tiempos de espera en tiempo real

La temporada de vacaciones de primavera enfrenta un panorama logístico complicado debido a la falta de fondos en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Los agentes federales trabajan actualmente sin recibir salarios, lo que provoca ausentismo y el cierre de carriles de inspección en puntos estratégicos.

Videos en redes sociales muestran escenas de caos en aeropuertos como Atlanta y Houston, donde las filas superan los sesenta minutos de retraso. Los pasajeros buscan alternativas para anticipar su llegada y evitar la pérdida de conexiones aéreas importantes durante este periodo de alta demanda.

A través de un reporte oficial, la agencia explica que se pueden verificar los tiempos de espera de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) en los aeropuertos de Chicago mediante la aplicación móvil MyTSA. Según MyTSA, confirma que a las 9:00 a. m. de este lunes, las esperas en O’Hare y Midway son de apenas 15 a 30 minutos.

¿Qué herramientas ayudan a saber los tiempos de espera en aeropuertos?

La aplicación oficial de la TSA ofrece datos en tiempo real sobre la congestión en los puntos de control de cada terminal. El sistema también notifica a los usuarios si los carriles rápidos, conocidos como TSA PreCheck, operan con normalidad o si presentan cierres temporales.

A pesar de la estabilidad en Illinois, otros aeropuertos registran cifras alarmantes, como el Aeropuerto Hobby de Houston con esperas de hasta 165 minutos. Las autoridades de Nueva Orleans y Puerto Rico instan a los viajeros a llegar con cuatro horas de anticipación a sus vuelos.

El DHS atribuye estos retrasos directamente al cierre del gobierno y advierte que la situación podría empeorar en los próximos días. Las jornadas de mayor afluencia de turistas coinciden con las restricciones presupuestarias impuestas tras los recientes tiroteos en Minneapolis.

¿Por qué es útil verificar los tiempos de espera de TSA?

La revisión constante de los tiempos permite a los ciudadanos planificar su salida desde casa y evitar las aglomeraciones en las áreas de inspección. En O’Hare, la aplicación indica que las filas de PreCheck no están disponibles actualmente, un dato vital para quienes poseen este beneficio.

Chris Sununu, director de Airlines for America, insta al Congreso y a la administración Trump a resolver el conflicto político con urgencia. Sununu afirma que la fuerza laboral de seguridad resulta demasiado importante como para servir como herramienta de presión en las negociaciones fiscales.

Los legisladores demócratas mantienen la retención de fondos para el DHS hasta que el Ejecutivo acepte nuevas restricciones a los operativos de inmigración federales. Mientras tanto, los agentes asumen turnos adicionales para intentar mantener abiertos los carriles de seguridad a lo largo de toda la nación.

