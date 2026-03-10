Caos en los aeropuertos 2026: filas de 5 horas por cierre del gobierno y falta de TSA

Suscríbete a nuestros canales

El panorama para los viajeros en Estados Unidos se volvió crítico este martes. Una "tormenta perfecta" que combina el cierre parcial del gobierno, la escasez de personal de seguridad y la inestabilidad geopolítica en Medio Oriente está convirtiendo los aeropuertos en zonas de caos y elevando los costos de vuelo a niveles históricos.

Si tienes planes de viajar en esta temporada de vacaciones de primavera (Spring Break), prepárate para esperas de hasta cinco horas y un golpe considerable a tu bolsillo.

Caos en seguridad: filas de 3 horas y falta de personal

El cierre parcial del gobierno, que ya entra en su cuarta semana, ha dejado a los agentes de la TSA (Administración de Seguridad del Transporte) trabajando sin paga durante 14 días. Las consecuencias son visibles en las terminales:

Aeropuerto William P. Hobby (Houston): Se reportan tiempos de espera de 3 horas en los filtros de seguridad. Las autoridades recomiendan llegar entre 4 y 5 horas antes del vuelo.

Aeropuerto Louis Armstrong (Nueva Orleans): Filas inusualmente largas obligan a los pasajeros a presentarse con al menos 3 horas de antelación.

Impacto Nacional: La escasez de personal está generando un efecto dominó que afecta las conexiones y salidas puntuales en todo el país.

Guerra en Irán: el combustible dispara los precios

A la crisis operativa se suma una económica. El conflicto bélico en Irán ha provocado un aumento drástico en el precio del petróleo, impactando directamente en el gasto más fuerte de las aerolíneas: el combustible para aviones.

Costo para las aerolíneas: Se estima que American, Delta, Southwest y United enfrentarán costos adicionales de $5,800 millones este año. Declaración de United: El CEO Scott Kirby confirmó que este aumento tendrá un impacto "significativo" en los resultados trimestrales, presión que se trasladará inevitablemente al precio de los boletos. Demanda récord: A pesar de los costos, se espera que 171 millones de personas vuelen esta temporada, un 4% más que el año pasado, lo que limita las ofertas y descuentos.

"Es inquietante. Tenía planeado un viaje con mis hijos y podríamos cancelarlo; la verdad es que esto es muy caro", comentó Keisha Wooten-Smith, una viajera afectada de Raleigh.

Consejos para sobrevivir al viaje en marzo 2026

Si decides seguir adelante con tus planes, toma en cuenta estas recomendaciones:

Monitorea tu vuelo: Las aerolíneas están ajustando itinerarios constantemente debido a los costos de combustible.

Llega temprano (Extremadamente temprano): No ignores las alertas de los aeropuertos; 4 horas es el nuevo estándar para vuelos domésticos en terminales congestionadas.

Prepárate para el gasto: Los cargos por equipaje y servicios adicionales podrían subir mientras las empresas intentan proteger sus márgenes de ganancia.

