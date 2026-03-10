Trump afirma que no se detendrá hasta que Irán sea derrotado: Contamos los minutos hasta que se vayan

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo este lunes que las operaciones militares contra Irán se mantendrán de forma continua hasta lograr la rendición definitiva del país persa. Durante un encuentro con congresistas republicanos en Doral, el mandatario analizó el estado actual de la operación "Furia Épica", la cual entra en su segunda semana.

El jefe de Estado aseguró que las fuerzas estadounidenses e israelíes han neutralizado los sistemas de ataque de largo alcance de Teherán. Según su balance, los bombardeos se han concentrado en los centros de producción de tecnología aérea no tripulada, señaló EFE.

"Los estamos golpeando donde hacen los drones. Conocemos todos (los sitios) y estamos dándoles una paliza en eso ahora, donde fabrican los drones, un montón de trabajo, un montón de brillante trabajo, pero vamos a tener un mundo más seguro tan pronto esté terminado. Y va a estar terminado muy rápidamente", apuntó el mandatario.

Trump afirma que 46 embarcaciones fueron hundidas

El republicano afirmó que la fuerza naval iraní ha quedado fuera de combate, reportando el hundimiento de 46 embarcaciones por parte de las fuerzas de la coalición.

Asimismo, Trump cuestionó la legitimidad y estabilidad de Mojtaba Jameneí, sucesor del fallecido ayatolá Alí Jameneí. El mandatario calificó la transición como un desacierto estratégico por parte de Teherán y enfatizó la desaparición de las figuras de mando anteriores.

"Estamos contando los minutos hasta que todos se vayan. Había líderes y ya no están. Entonces hubo nuevos líderes y ya no están, y nadie tiene idea de quiénes son las personas que van a ser dirigentes del país y no nos detendremos hasta que el enemigo esté totalmente y decisivamente derrotado", agregó.

EEUU asegura que el conflicto está cerca de terminar

Aunque el presidente describió la intervención militar como una "pequeña excursión" y sugirió en entrevistas previas que la fase activa está cerca de concluir, no precisó una fecha exacta para el retiro de las tropas. Insistió en que los bombardeos continuarán sobre objetivos estratégicos y centros de mando.

El desarrollo de esta ofensiva ha incluido ataques directos a la cúpula militar y ha dejado un saldo de víctimas que incluye a cientos de civiles en territorio iraní.

