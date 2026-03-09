Trump llega a El Doral para reunirse con venezolanos: el encuentro es en este icónico local

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este lunes a la ciudad de Doral, en Miami, para un encuentro con venezolanos. El encuentro se realizará en el local El Arepazo.

Según detalla el video de la periodista de el Tiempo, Ana Rodríguez Brazón, se ve la llegada de Trump para reunirse con venezolanos.

Recientemente el presidente Trump anunció la consolidación de Venezuela como un nuevo socio energético estratégico en un contexto de alta volatilidad global.

Cooperación

Durante sus declaraciones más recientes, el mandatario destacó la cooperación con la administración de Delcy Rodríguez, calificando la relación como fundamental para asegurar el suministro de petróleo y gas hacia el mercado estadounidense.

Esta alianza busca blindar la estabilidad económica de Washington frente a la incertidumbre en el Estrecho de Ormuz, donde el tránsito de crudo se encuentra bajo amenaza debido al conflicto con Irán.

La reunión con venezolanos en El Doral genera gran expectativa para los miles de venezolanos residenciados en el sur de la Florida.

