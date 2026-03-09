¿Cómo te afecta la nueva ley de semáforos en Puerto Rico? Evita perder tu licencia de conducir

Suscríbete a nuestros canales

La Gobernadora de Puerto Rico ha firmado una nueva ley que busca frenar la impunidad en las intersecciones.

Según informaron medios como Primera Hora y El Nuevo Día el 7 de marzo de 2026, la Ley 33-2026 (anteriormente conocida como el Proyecto de la Cámara 480) modifica la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Ley 22-2000) para imponer la suspensión automática de la licencia de conducir a quienes reincidan en pasar la luz roja.

Esta legislación nace como una respuesta urgente al creciente número de accidentes graves en las intersecciones, con el objetivo de que el castigo no solo afecte el bolsillo del infractor, sino que también limite de manera efectiva su movilidad.

¿Cómo funciona la suspensión de licencia de conducir en Puerto Rico?

La normativa es bastante clara y no deja lugar a dudas. La ley de Puerto Rico establece una serie de penalidades que aumentan rápidamente según la gravedad y la frecuencia de la infracción

Multa inicial: Si un conductor decide seguir su camino sin detenerse ante una luz roja, la multa administrativa será de $500. Si se detiene pero luego avanza antes de que la luz cambie, la sanción será de $300.

La regla de las tres veces: La esencia de esta nueva ley se centra en la reincidencia. Cualquier conductor que reciba una sanción por pasar una luz roja en tres ocasiones verá su licencia suspendida.

Periodo de vigencia: Un aspecto importante que se aclara en la legislación es que estas tres infracciones deben ocurrir dentro del periodo de vigencia de la licencia actual del conductor para que la suspensión sea automática.

Término de la suspensión: Una vez que se alcance la tercera infracción, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) procederá a suspender el derecho a conducir por un periodo de tres (3) años.

"Con esta medida buscamos proteger la seguridad en las carreteras y salvar vidas", enfatizaron fuentes legislativas durante el proceso de aprobación de la medida, según informa el portal Microjuris.

El impacto en la seguridad vial y el SEO es significativo para el gobierno de Puerto Rico

Para los ciudadanos, esto significa que su historial de tránsito ahora tiene más peso que nunca.

Además de la posibilidad de suspensión, los conductores deben tener en cuenta que el DTOP ha implementado sistemas de notificación electrónica para que nadie pueda alegar que no sabía sobre sus boletos pendientes.

Esta reforma se suma a otras iniciativas recientes, como la Ley 52-2025, que ofrece opciones de pago flexibles para las multas acumuladas, pero deja claro que la tolerancia hacia comportamientos peligrosos, como "pasarse un semáforo en rojo", es ahora cero.

