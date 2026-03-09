¿Quiénes son los Gámez Cuéllar? La verdad tras el arresto de los integrantes del Mariachi Oro

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad de McAllen, Texas, está en medio de una gran indignación tras la detención de los hermanos Gámez Cuéllar, quienes son parte del famoso Mariachi Oro de la McAllen High School.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), bajo la dirección del Departamento de Seguridad Nacional, arrestó a estos talentosos músicos recientemente, lo que ha llevado a legisladores y activistas locales a movilizarse en su defensa.

¿Quiénes son los hermanos Gámez Cuéllar, conocidos por ser mariachis en Texas?

Los hermanos son figuras destacadas en la cultura del sur de Texas. Como integrantes del Mariachi Oro, no solo son un motivo de orgullo para su escuela, sino que también han alcanzado un reconocimiento a nivel nacional.

Según informes de KENS 5, estos jóvenes incluso tuvieron la oportunidad de presentarse en Washington D.C., convirtiéndose en campeones y embajadores de la rica tradición musical mexicana en Estados Unidos.

En este momento, su familia está en proceso de buscar asilo, una situación que enfrentan miles de migrantes que buscan protección legal en el país.

Los detalles sobre la detención de los mariachis en Texas son sorprendentes

Aunque muchos lo ven como un procedimiento rutinario, el desenlace fue inesperado.

Según el diario San Antonio Express-News, los tres hermanos estaban en una cita de control programada con ICE, algo que es bastante común para quienes tienen casos de inmigración abiertos. Sin embargo, al terminar la reunión, los agentes federales decidieron arrestarlos.

En este momento, los jóvenes están bajo custodia en el centro de detención federal de Dilley, Texas.

Esta situación ha generado una rápida reacción de figuras políticas. El congresista Joaquín Castro ha expresado su deseo de visitar las instalaciones para comprobar cómo se encuentran los músicos y ofrecer apoyo a la familia, según reportó KENS 5 el 8 de marzo de 2026.

Reacción de la comunidad y autoridades locales ante el arresto de estos mariachis en Texas

La ciudad de McAllen ha cerrado filas en torno a los estudiantes. El alcalde de la ciudad, Javier Villalobos, expresó su solidaridad con el grupo Mariachi Oro, destacando que McAllen es una comunidad que respeta la ley pero que también aboga por la compasión y vías legales para quienes persiguen el "sueño americano".

"McAllen es una comunidad compasiva que seguirá alentando a nuestros líderes federales a encontrar caminos para quienes buscan el sueño americano. Estoy con el Mariachi Oro", declaró Villalobos en un comunicado oficial citado por medios locales.

¿Cuáles son los próximos pasos que corresponde tras el arresto de los hermanos Gámez Cuéllar, los mariachis?

El arresto de los hermanos Gámez Cuéllar ocurre en un contexto de creciente tensión migratoria en Texas.

Mientras los abogados de inmigración luchan por evitar su deportación, la presión social se intensifica a través de etiquetas como #FreeMariachiOro en las redes sociales.

Este caso pone de relieve la fragilidad de los solicitantes de asilo y de los estudiantes destacados bajo las actuales políticas de control fronterizo.

Las fuentes que se utilizaron para este informe incluyen actualizaciones de KENS 5, el San Antonio Express-News y declaraciones oficiales de la oficina del congresista Joaquín Castro.

