Victoria para el TPS de Haití: Corte frena deportaciones y protege permisos de trabajo ¿Es definitivo?

En una decisión de alto impacto para la política migratoria de Estados Unidos (EEUU), una Corte Federal de Apelaciones rechazó este fin de semana el intento de la administración del presidente Donald Trump de finalizar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Haití.

El fallo, emitido por el Circuito del Distrito de Columbia con una votación de 2-1, mantiene blindada la protección para aproximadamente 350.000 haitianos, permitiéndoles seguir viviendo y trabajando legalmente en el país mientras la crisis en su nación de origen persiste.

Los argumentos de la Corte: un enfoque humanitario

Los magistrados que votaron a favor de mantener el programa fueron contundentes al señalar que el fin del TPS traería "consecuencias devastadoras".

Entre los puntos clave del fallo destacan:

Riesgo de violencia: la devolución de beneficiarios a Haití los expondría a un país donde el "Estado de derecho ha colapsado".

El respaldo a la jueza Ana Reyes

Esta decisión ratifica el bloqueo previo impuesto por la jueza federal Ana Reyes, quien había determinado que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no presentó fundamentos sólidos para finalizar el programa.

Según la jueza, las condiciones que justificaron el TPS originalmente no han mejorado lo suficiente como para garantizar un retorno seguro.

Por su parte, la administración actual sostiene que el TPS —creado tras el terremoto de 2010— no debe considerarse una "amnistía de facto" y que las condiciones originales ya han cambiado.

Impacto en otros países: Aunque este fallo es específico para Haití, sienta un precedente importante para otros beneficiarios de TPS (como salvadoreños, hondureños o nicaragüenses) cuyos programas también han estado bajo escrutinio judicial.

¿Qué significa esto para los haitianos en EEUU?

Si eres beneficiario del TPS bajo la designación de Haití, esto es lo que debes tener en cuenta al 8 de marzo de 2026:

Estatus vigente: tu protección contra la deportación y tu permiso de trabajo siguen siendo válidos gracias a esta orden judicial. No hay cambios inmediatos: no necesitas realizar una nueva acción legal hoy, pero mantente atento a las fechas de reinscripción que el DHS pueda anunciar si el programa se extiende formalmente. Proceso en curso: aunque es una victoria, el caso es probable que escale a la Corte Suprema.

Es recomendable consultar con un abogado de inmigración o una organización sin fines de lucro acreditada para revisar tu caso particular.

La realidad en Haití: un país sin rumbo claro

El fallo judicial se sustenta en datos alarmantes. Según informes de las Naciones Unidas de enero de 2026:

Se registraron casi 6.000 asesinatos durante el año 2025.

El país continúa sin un mandatario electo tras el magnicidio de Jovenel Moïse en 2021.

El control de las pandillas sobre el territorio nacional ha incrementado, haciendo imposible el retorno seguro de civiles.

