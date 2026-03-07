Domingo 8M: estas son las principales marchas que recorren las ciudades de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este domingo 8 de marzo de 2026 estará marcada por una serie de marchas y concentraciones en los principales centros urbanos de Estados Unidos, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Bajo la consigna global “Derechos, Justicia, Acción”, organizaciones civiles y colectivos feministas han coordinado una agenda de actividades que abarca desde la costa este hasta el pacífico. El despliegue busca visibilizar las demandas de equidad de género, protección a la infancia y derechos reproductivos, en un contexto social donde la situación de las mujeres migrantes y la política exterior han cobrado relevancia en la convocatoria.

Sobre el alcance de la jornada, la activista y abogada Laura Flores, de American Gateway, señaló respecto a la protección de derechos:

"Nuestra preocupación es que se garantice un espacio seguro para que todas las mujeres, especialmente las migrantes que hoy enfrentan detenciones, puedan alzar la voz sin temor".

Puntos de concentración en las principales metrópolis

Nueva York (Manhattan y Brooklyn)

Organizadores: Colectivas feministas independientes y organizaciones comunitarias.

Colectivas feministas independientes y organizaciones comunitarias. Calle de inicio: Manhattan Concentración en Union Square (Broadway y calle 14).

Concentración en (Broadway y calle 14). Brooklyn: Concentración en la explanada de Barclays Center .

Concentración en la explanada de . Hora: Las actividades comienzan a las 12:00 PM .

Las actividades comienzan a las . Ruta prevista: Caminata por la 5ta Avenida en dirección sur hacia Washington Square Park.

Washington D.C.

Organizadores: Free America y Women's March .

y . Lugar: Frente al Capitolio de los Estados Unidos (United States Capitol).

Frente al (United States Capitol). Hora: El evento principal es de 10:00 AM a 4:00 PM .

El evento principal es de . Actividad adicional: A las 9:00 AM hay una sesión de yoga en el National Museum of Women in the Arts (1250 New York Ave NW).

A las hay una sesión de yoga en el (1250 New York Ave NW). Ruta: Se esperan movilizaciones desde la Avenida Pensilvania hacia los jardines del Capitolio.

San Antonio, Texas

Organizadores: Colectivos locales de justicia social.

Colectivos locales de justicia social. Ruta: Inicia en Travis Park y termina en Alamo Plaza .

Inicia en y termina en . Hora: La reunión en el parque comienza a las 10:00 AM para iniciar la caminata al mediodía.

Austin, Texas

Organizador: Act Up!

Lugar: El evento central "Give to Gain" es en 402 Jessie Street .

El evento central "Give to Gain" es en . Hora: A partir de las 12:00 PM .

A partir de las . Lugar 2: Travis Park (calle Navarro).

(calle Navarro). Hora: Reunión a las 10:00 AM para marchar a las 11:00 AM .

Reunión a las para marchar a las . Ruta: Descenso por la calle Jefferson hasta llegar a Alamo Plaza.

Chicago, Illinois

Organizador: Chicago International Women’s Day March .

. Lugar: Concentración en el área del Loop (centro de la ciudad).

Concentración en el área del (centro de la ciudad). Hora: La movilización comunitaria está convocada para las 11:30 AM .

La movilización comunitaria está convocada para las . Ruta: Recorrido por las calles del Loop terminando cerca de Millennium Park.

Los Ángeles, California

Organizadores: Diversos colectivos del sur de California.

Diversos colectivos del sur de California. Puntos clave: * Downtown LA: De 2:00 PM a 5:00 PM en la zona de Spring St.

* De en la zona de Spring St. Pasadena: De 1:00 PM a 3:00 PM frente al City Hall.

Contexto de las movilizaciones

Las marchas de este 2026 están marcadas por el rechazo a la guerra con Irán tras el bombardeo a una primaria donde murieron 165 niñas. A esto se suma la indignación por los operativos de ICE, que ha retomado la detención de familias latinas con niños al salir de los tribunales. Estos eventos han unido a los colectivos en un reclamo común por la paz internacional y el cese de los arrestos migratorios.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube