Maryland quiere poner freno a la especulación en supermercados: esta es la propuesta para sancionar

El gobernador de Maryland, Wes Moore, lidera una campaña legislativa para frenar la implementación de precios dinámicos en los supermercados antes de que esta tecnología afecte el bolsillo de las familias.

Durante su comparecencia ante el Comité de Asuntos Económicos, Moore defendió la Ley de Protección contra Precios Depredadores, la cual busca prohibir que los establecimientos utilicen algoritmos, etiquetas electrónicas o datos de vigilancia para alterar el costo de los alimentos en tiempo real.

Proyecto de ley

Esta propuesta establece que los precios deben permanecer fijos durante al menos 24 horas, impidiendo que un producto se encarezca mientras el cliente recorre los pasillos.

Resulta importante destacar que la normativa impone sanciones severas de hasta 25,000 dólares por reincidencia, clasificando estas tácticas como prácticas comerciales desleales según detalla El Tiempo Latino.

Voces del sector

A pesar de que el sector minorista, representado por la Maryland Retailers Alliance, sostiene que los datos de los consumidores se emplean principalmente para ofrecer descuentos y no para inflar costos, la administración estatal apuesta por la prevención ante un escenario de alta inflación.

La medida cuenta con el respaldo de sindicatos y organizaciones de consumidores que califican de discriminatorio el uso de perfiles personales para fijar precios individualizados.

Al prohibir el uso de información de los programas de lealtad para maximizar ganancias de forma automatizada, Maryland busca garantizar que el monto visualizado en el estante coincida estrictamente con el cobro en caja.

Esta legislación posiciona al estado como un referente en la regulación de la inteligencia artificial aplicada al consumo básico, priorizando la transparencia y la equidad en el acceso a productos esenciales.

