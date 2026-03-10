Alerta en Irán: Pete Hegseth advierte sobre próximos movimientos militares de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió que este martes será el día más intenso de ataques aéreos sobre Irán desde el inicio del conflicto.

Durante una rueda de prensa en el Pentágono, señaló que la ofensiva contará con la mayor concentración de cazas, bombarderos y ataques estratégicos hasta la fecha. Según Hegseth, Teherán ha mostrado una capacidad limitada para responder a la escalada militar.

Hegseth aseguró que la jornada marcará un incremento sin precedentes en las operaciones, con más aeronaves y ataques coordinados que en cualquier otro momento del conflicto.

Las autoridades estadounidenses buscan debilitar la capacidad ofensiva de Irán, especialmente después de observar que en las últimas 24 horas la República Islámica disparó menos misiles de los que habitualmente podría lanzar.

El titular de Defensa estadounidense destacó que la disminución en los lanzamientos de misiles iraníes evidencia una capacidad reducida frente a la ofensiva extranjera. Así fueron sus declaraciones:

“Hoy será, una vez más, nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán: la mayor cantidad de cazas, la mayor cantidad de bombarderos, la mayor cantidad de ataques”.

