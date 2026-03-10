La UE activa ayuda humanitaria ante escalada del conflicto en el Líbano

Suscríbete a nuestros canales

La Unión Europea (UE) anunció este martes 10 de marzo el envío de ayuda humanitaria de emergencia con destino al Líbano, primordialmente material médico y alimentos, que tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades actuales ante los ataques israelíes en Beirut y el sur del país.

Por su parte, la Comisión Europea detalló a través de un comunicado que "Ante la escalada de la situación en Oriente Medio y la evolución de la situación humanitaria en el Líbano, la UE ha movilizado ayuda humanitaria de emergencia consistente en alimentos y botiquines médicos, materiales de refugio, kits de recreación y kits de ropa de invierno, para atender las crecientes y urgentes necesidades humanitarias en el Líbano".

En este sentido, el bloque comunitario entregará 404 toneladas de asistencia alimentaria, con las que planea surtir a más de 90.000 personas, en coordinación con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el cual permite "una movilización más rápida" con respecto a las reservas de alimentos y comidas cocinadas en Oriente Medio.

Del mismo modo, se pondrá en marcha el conocido "puente aéreo humanitario" de la Unión Europea, vía que permitirá trasladar artículos médicos a Unicef provenientes del almacén de la EU en Copenhague. Además, con dichos artículos se estima cubrir las necesidades sanitarias de más de 100.000 personas en situación vulnerable.

Por otro lado, el Ejército de Israel dio a conocer este lunes 9 de marzo una nueva oleada de ataques contra infraestructura del grupo Chií Hizbulá en Beirut y el sur del país libanés.

En el mismo orden de ideas, el Ejecutivo comunitario enfatizó en el escrito que desde el inicio de la guerra, más de 68.000 personas se han visto desplazadas en el país.

Del mismo modo, la comisaria de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib señaló que "El pueblo libanés puede contar con la Unión Europea. Cientos de miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares prácticamente de la noche a la mañana. Europa está actuando con rapidez para ayudar. (…) Estamos preparados para ampliar el apoyo a los más vulnerables en estos momentos difíciles".

Finalmente, este lunes, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, advirtió que el Líbano corre el riesgo de convertirse en otro escenario en la guerra contra Irán por lo que solicitó a Hizbulá que detenga el ataque a Israel, y a la nación israelí que cese las operaciones en territorio libanés.

Con información de EFE

