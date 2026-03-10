Pronóstico Texas: ¿Qué ciudades enfrentan el mayor riesgo de tormentas y tornados?

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido una alerta crítica para el norte y centro de Texas, ya que un sistema frontal se aproxima, trayendo consigo la amenaza de fenómenos climáticos severos.

Este martes 10 de marzo de 2026, los residentes deben estar listos para un día que podría estar marcado por granizo de gran tamaño, vientos destructivos y la posibilidad de tornados aislados.

Un frente frío reactiva la inestabilidad atmosférica en Texas

Un fuerte frente frío se dirige hacia el este, colisionando con una masa de aire cálido y húmedo que proviene del Golfo de México.

De acuerdo con el Centro de Predicción de Tormentas (SPC), esta interacción crea un ambiente muy inestable en Texas.

Los meteorólogos prevén que las primeras células de tormenta comiencen a formarse durante la tarde en el área de Dallas-Fort Worth, extendiéndose rápidamente hacia el centro del estado.

Las autoridades advierten que las ráfagas de viento podrían superar los 110 km/h (70 mph), lo que representa un alto riesgo para las líneas eléctricas y estructuras ligeras.

Además, el pronóstico actualizado de CBS Texas indica que algunas áreas están bajo un riesgo de nivel 3 sobre 5, lo que sugiere tormentas persistentes y organizadas.

Zonas en máxima alerta ante pronóstico de tormentas y tornados

El Servicio Meteorológico Nacional identifica un "corredor de peligro" que se extiende principalmente sobre:

Metroplex de Dallas-Fort Worth: Riesgo inminente de vientos lineales destructivos.

Waco y Killeen: Áreas con mayor probabilidad de formación de supercélulas.

Tyler y el este de Texas: Zona crítica para el desarrollo de tornados al anochecer.

Austin: Vigilancia por inundaciones repentinas debido al lento movimiento de las celdas de lluvia.

Condados de Denton y Collin: Amenaza directa de granizo del tamaño de pelotas de golf.

Riesgo de tornados y granizo destructivo pronostican en Texas

El mayor peligro reside en la formación de supercélulas, nubes de tormenta con rotación propia capaces de producir granizo de más de dos pulgadas de diámetro.

El NWS Fort Worth ha emitido avisos específicos señalando que, aunque la cobertura de tormentas será aislada durante el día, se espera una línea de turbonada más sólida después de las 6:00 PM.

"La amenaza de tornados es real, especialmente en las celdas que logren formarse por delante de la línea principal de tormentas", informa el equipo meteorológico de N+ Univision.

Recomendaciones de seguridad y vigilancia en Texas

En este contexto, las autoridades locales hacen un llamado a la comunidad para que tomen medidas de precaución de inmediato:

Aseguren los objetos exteriores: Los vientos fuertes pueden convertir los muebles de jardín en verdaderos proyectiles.

Identifiquen su refugio: Encuentren la habitación interior más segura en el nivel más bajo de su hogar.

Manténganse informados: Usen radios meteorológicas o aplicaciones móviles que tengan alertas activas.

Es importante mencionar que, se prevé que las lluvias intensas continúen hasta la madrugada del miércoles, lo que también aumenta el riesgo de inundaciones repentinas en áreas urbanas.

Los pronósticos de AccuWeather y el Servicio Meteorológico Nacional, aconsejan no bajar la guardia, ya que las condiciones pueden cambiar drásticamente en cuestión de minutos.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube