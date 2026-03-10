Emiten orden de arresto contra venezolano acusado de asesinar a su esposa en Utah

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades de Utah intensificaron la búsqueda nacional de Alvaro José Urbina Rojas, de 57 años, tras acusarlo formalmente de asesinato en primer grado por la muerte de su esposa, Jeusselem Elieth Genes Vitola.

La Corte del Cuarto Distrito emitió este lunes una orden de captura sin derecho a fianza, luego de que investigadores hallaran el cuerpo de la mujer de 43 años dentro de una casa rodante en un centro de almacenamiento en Draper.

El hallazgo reveló una escena violenta: la víctima presentaba un trauma severo en la cabeza y estaba atada, mientras que la autopsia confirmó que la causa de muerte fue un homicidio por trauma contundente y posible asfixia.

Detalles

Según reporta Telemundo Utah, la investigación apunta a un historial de violencia doméstica motivado por celos y dificultades financieras, factores que los fiscales consideran una parte importante del caso.

Registros judiciales indican que Urbina Rojas presuntamente saboteó el vehículo de su esposa para obligarla a viajar con él antes de su desaparición, reportada el pasado 26 de febrero.

Actualmente, el Departamento de Policía de Saratoga Springs, en colaboración con el FBI y la Patrulla Fronteriza, rastrea el paradero del sospechoso, quien se cree huyó hacia el sur de California. La orden de arresto ya figura en el sistema nacional NCIC, permitiendo su detención inmediata en cualquier estado del país

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.