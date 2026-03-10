Trump anuncia el levantamiento temporal de algunas sanciones petroleras: ¿Por qué?

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 9 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que algunas sanciones petroleras serán suspendidas de manera temporal para estabilizar los precios y garantizar el flujo de crudo en zonas estratégicas.

"Ciertas sanciones petroleras serán levantadas temporalmente para estabilizar los precios y garantizar el flujo de crudo a través de zonas estratégicas como el Golfo”, afirmó el mandatario estadounidense durante una rueda de prensa brindada en el Doral, Florida.

¿Hasta cuándo levantará las sanciones?

Las sanciones se mantendrán levantadas "hasta que la situación se arregle" y si se logra la estabilidad, "tal vez no tengamos que volver a aplicarlas",.

La semana pasada el secretario del Tesoro, Scott Bessent dijo a la cadena Fox Business que el Gobierno estaba considerando retirar sanciones al crudo ruso para mejorar el suministro global y controlar las fuertes subidas luego del inicio de la guerra.

Previamente, el Tesoro anunció que permitiría que la India pudiera negociar, durante 30 días, con petróleo ruso varado en el mar.

Desde que comenzaron los ataques sobre Irán hace más de una semana los barriles de crudo de referencia en Europa han subido en torno a un 30 % y el suministro para países de Asia Oriental, que dependen principalmente del petróleo importado desde Medio Oriente, se está viendo ya seriamente comprometido, reseñó EFE

¿Venezuela entra en la lista?

Trump no ofreció detalles de las naciones beneficiadas con su decisión, ni fecha de arranque: sin embargo, destacó el rol de Venezuela en el mercado energético, calificando a la nación como su "nuevo socio", a la vez que alabó la gestión de la presidenta Encargada, Delcy Rodríguez.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube