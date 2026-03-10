Precios del petróleo Brent y Texas para este 9 de marzo: retrocede la tendencia alcista

Suscríbete a nuestros canales

Los mercados internacionales de crudo vivieron este lunes una sesión marcada por oscilaciones extremas. El barril de Brent para entrega en mayo, referencia en Europa, finalizó la jornada en el mercado de futuros de Londres a 98,96 dólares, tras haber superado los 118 dólares durante la sesión. Este cierre representa un incremento del 6,76 % respecto al viernes anterior.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI), referente en Estados Unidos, registró un aumento del 4,26%, situándose en 94,77 dólares por barril para los contratos de entrega en abril.

Al término de la jornada, el WTI sumó 3,87 dólares en comparación con el cierre previo. Ambos indicadores superaron la barrera de los 100 dólares durante el día, impulsados por el conflicto bélico en Oriente Medio.

Comportamiento del mercado y estabilización

A pesar del repunte inicial del Brent, que comenzó con un alza cercana al 28% (partiendo de los 92,69 dólares del viernes), el precio perdió fuerza al cierre de la liquidación. Tras la jornada oficial, el crudo experimentó una caída brusca hasta los 84,50 dólares, estabilizándose luego en torno a los 90 dólares.

El factor determinante en la presión de precios es el cierre de facto del Estrecho de Ormuz por parte de Irán. Este paso estratégico es vital para una quinta parte del tráfico marítimo de hidrocarburos. La interrupción ha generado los siguientes impactos en la producción del Golfo:

Arabia Saudita: Reducción de 2–2,5 millones b/d tras cerrar campos como Safaniya y Marjan.

Irak: Caída drástica de 4,42 millones b/d a niveles de 1,2–1,3 millones b/d .

Kuwait: Producción cercana a 2 millones b/d con refinerías al 50 %.

Emiratos Árabes Unidos: Flujo mantenido entre 2,7–3 millones b/d.

Medidas de coordinación internacional

Ante el riesgo de desabastecimiento, los ministros del G7 evaluaron el uso de reservas estratégicas. Roland Lescure, ministro de Finanzas francés, confirmó que están dispuestos a adoptar "todas las medidas necesarias" para estabilizar los mercados.

Asimismo, su homólogo alemán, Lars Klingbeil, declaró: "Dejamos abierta la opción de liberar reservas nacionales de petróleo. No es el momento adecuado para ello todavía, pero estamos abiertos, incluida Alemania, a poner en marcha un procedimiento coordinado en el momento adecuado".

