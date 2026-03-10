Programa 287(g): cómo opera ICE y qué pasa con migrantes tras liberación y deportación

Suscríbete a nuestros canales

El Programa 287(g) establece un acuerdo entre las autoridades locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para identificar a personas extranjeras detenidas que puedan enfrentar procesos de deportación.

En Las Vegas, la Policía Metropolitana se reincorporó al programa en mayo de 2025, lo que permitió que cientos de inmigrantes fueran evaluados antes de salir del Centro de Detención del Condado de Clark.

Evaluación inicial de los reclusos

El procedimiento inicia cuando una persona extranjera es arrestada por delitos específicos. Sus datos se revisan en el sistema penitenciario y, si cumplen con ciertos criterios, se notifica a ICE para una evaluación. Entre los factores considerados destacan:

Lugar de nacimiento fuera de Estados Unidos.

Delitos graves o reincidencia criminal.

Casos de violencia doméstica.

Conducir bajo la influencia de alcohol u otras sustancias.

No todos los detenidos que son evaluados terminan siendo arrestados por ICE. Dentro del centro de detención, todos reciben el mismo trato, independientemente de su estatus migratorio, ya que la decisión final corresponde a las autoridades federales.

Custodia migratoria antes de la liberación

Cuando ICE determina que un detenido debe pasar a custodia migratoria, se activan los Oficiales de Servicio de Órdenes de Aprehensión (WSO). Estos agentes especializados:

Están certificados y capacitados por ICE.

Comunican el procedimiento al detenido en su idioma.

Formalizan la detención inmediatamente antes de la liberación de la cárcel.

Este proceso garantiza que los detenidos comprendan la situación legal y se respeten los procedimientos establecidos por las autoridades migratorias.

Desde mayo de 2025 hasta enero de 2026, el sheriff Kevin McMahill informó que 1.154 personas fueron detenidas bajo el programa 287(g) en Las Vegas. Sin embargo, estas cifras representan solo una pequeña proporción del total de reclusos del Centro de Detención del Condado de Clark: aproximadamente el 2% durante 2025.

Entre el 1 de enero y el 2 de febrero de 2026, al menos 107 personas fueron transferidas a custodia migratoria tras salir del centro, evidenciando que el programa sigue activo y operativo.

Opiniones sobre el programa

El programa genera debates entre defensores y críticos. Los primeros destacan la cooperación efectiva entre autoridades locales y federales, y la posibilidad de aplicar leyes migratorias de forma ordenada.

Por su parte, los críticos alertan que puede generar desconfianza en comunidades inmigrantes y afectar la relación con la policía.

