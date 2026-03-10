¿EEUU reclutará jóvenes para la ofensiva militar contra Irán?: esto responde el gobierno de Trump

Suscríbete a nuestros canales

La administración Trump mantiene "todas las opciones sobre la mesa" ante la expansión del conflicto en Medio Oriente, el Pentágono confirma el deceso de siete militares estadounidenses

El despliegue de la Operación Furia Épica genera una ola de incertidumbre entre las familias norteamericanas con hijos en edad de servicio. Las madres de todo el país expresan su temor ante la posibilidad de que el gobierno reactive el sistema de reclutamiento obligatorio.

La estrategia actual de la Casa Blanca prioriza los ataques aéreos masivos para destruir la infraestructura crítica en territorio iraní. Sin embargo, la resistencia de Teherán bajo su nuevo liderazgo sugiere que la contienda requerirá esfuerzos mayores a los previstos.

La secretaria de Prensa Karoline Leavitt aclaró y dijo: "No forma parte del plan actual". La Casa Blanca indicó que, pese a esto, el presidente mantiene todas las alternativas tácticas abiertas.

¿Qué implica la postura de la Casa Blanca?

Durante una entrevista en Fox News, Leavitt enfrentó cuestionamientos directos sobre el miedo de las madres estadounidenses ante un posible "draft". La funcionaria explicó que el mandatario evalúa el éxito de las misiones antes de tomar decisiones sobre la infantería.

Esta ambigüedad estratégica coincide con las advertencias del Secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien anticipó un incremento en el número de bajas. La negativa oficial a descartar el despliegue de tropas terrestres alimenta la preocupación de los reservistas y sus allegados.

El gobierno insiste en que la campaña mantiene un carácter mayoritariamente aéreo gracias a la tecnología de los bombarderos B-21 y cazas F-35. No obstante, el discurso oficial prepara a la opinión pública para un escenario de combate mucho más prolongado y cruento.

¿Cuál es el saldo actual de perdidas en las fuerzas estadounidense?

El conflicto estalló el pasado 28 de febrero de 2026 tras una operación conjunta entre EEUU e Israel contra Ali Khamenei. Desde ese inicio hostil, el Pentágono confirma que siete militares estadounidenses perdieron la vida en cumplimiento de sus funciones.

La cifra de decesos aumentó anoche tras el fallecimiento de un soldado herido durante un ataque con drones en Arabia Saudita. Este balance de víctimas presiona a la administración para definir si la intervención requerirá el envío masivo de jóvenes soldados a la región.

El nuevo líder iraní, Mojtaba Khamenei, comanda una defensa persistente que desafía las promesas iniciales de una guerra corta y quirúrgica. Las fuerzas armadas estadounidenses intentan diezmar la capacidad militar enemiga, pero la tensión en el Estrecho de Ormuz complica los planes originales.

¿Qué futuro espera si continua la guerra en Irán?

La sociedad civil vigila de cerca cada anuncio del Departamento de Defensa para detectar cambios en las políticas de movilización de tropas. Por ahora, el Servicio Selectivo no recibe órdenes de activar el sorteo nacional, pero el ambiente político permanece en máxima alerta.

Donald Trump sostiene que la victoria depende de la superioridad tecnológica y el uso de armamento de precisión contra objetivos estratégicos en Teherán. El éxito de esta premisa determinará si el país evita la necesidad de enviar a sus ciudadanos más jóvenes al frente.

Las próximas semanas resultarán determinantes para conocer el rumbo de la Operación Furia Épica y el destino de los reservistas convocados. Mientras tanto, la Casa Blanca intenta calmar los ánimos ciudadanos sin comprometer su capacidad de respuesta ante cualquier escalada bélica mayor.

