Petro viaja a la frontera: crucial reunión con Delcy Rodríguez para relanzar la integración binacional

En un movimiento clave para la estabilidad regional, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostendrán su primer encuentro presencial este viernes 13 de marzo en el Puente Internacional Atanasio Girardot (Tienditas).

La infraestructura del Atanasio Girardot es fundamental para la economía binacional. Según informó la Presidencia, este puente permite el paso permanente de transporte internacional de carga y pasajeros, siendo una pieza clave para superar los 1.000 millones de dólares en exportaciones alcanzados el año pasado. Su diseño moderno facilita trámites aduaneros y migratorios que otros pasos más antiguos no pueden soportar con la misma eficiencia.

La Cancillería de Colombia también había anunciado previamente esta reunión, cuando afirmó que es "posible" la visita de Rodríguez al país cafetero luego de esperar una respuesta para cerrar los detalles de la agenda de trabajo conjunta.

El pasado 18 de febrero, Rodríguez y Petro hablaron por teléfono y, tras esa conversación, la presidenta encargada de Venezuela dijo que se reunirían "próximamente", reportó EFE.

Petro invitó en enero pasado a Rodríguez a visitar Colombia y le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos para estabilizar la sociedad venezolana.



Según explicó Delcy Rodríguez tras la llamada telefónica con Petro, el objetivo del encuentro que tendrán este viernes es "seguir avanzando en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países".



