Caos y costos en LAX: Uber y Lyft podrían subir sus tarifas un 140 % en Los Ángeles

Suscríbete a nuestros canales

Llegar o salir del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) está a punto de volverse considerablemente más caro.

El Consejo de Comisionados Aeroportuarios debate un plan que podría disparar las tarifas de Uber, Lyft y taxis hasta en un 140 %, una medida diseñada para forzar la descongestión de una de las terminales más saturadas del mundo.

El objetivo de las autoridades es claro: preparar el terreno para la inauguración del esperado tren automatizado a finales de este año, encareciendo el acceso vehicular para obligar a los pasajeros a bajarse de los autos y subirse a los rieles.

El nuevo mapa de tarifas: de $10 a $24

La propuesta busca introducir una cuota base y cargos adicionales por proximidad que cambiarán drásticamente el costo de tu viaje:

Cuota Base: Todos los vehículos comerciales (Uber, Lyft, Taxis) que entren al aeropuerto deberán pagar $6 USD .

Cargo por "Curbside" (Acera): Quienes deseen ser dejados o recogidos directamente frente a la terminal (zona central) pagarán un extra de $6 USD .

El impacto total: Un viaje de ida y vuelta al área principal, que hoy cuesta unos $10 USD en cargos de acceso, pasaría a costar $24 USD.

“Subir la tarifa de acceso de $5 a $12 en la acera castiga a quienes necesitan un servicio confiable y económico”, advirtió Danielle Lam, responsable de políticas de Uber en California, calificando la medida como "indefendible".

El tren automatizado: la gran apuesta de $100 millones

El aeropuerto proyecta recaudar $100 millones de dólares anuales con este reajuste. Este dinero se justifica como una recuperación tras una década sin aumentos y una inversión necesaria para el nuevo ecosistema de movilidad:

Reducción de tráfico: Se espera que el tren elimine el flujo de 117,000 autos diarios del circuito interno. Conectividad: El sistema eléctrico (con un avance del 95%) conectará terminales, estacionamientos y la red de Metro en trayectos de solo 10 minutos. Zonas de transferencia: La tarifa cara busca redirigir a los conductores hacia áreas periféricas que conectarán exclusivamente con el tren, despejando la zona de las terminales.

Restricciones y cuotas de vehículos

Además del golpe al bolsillo, el plan contempla limitar la cantidad de taxis y vehículos de plataforma que pueden detenerse simultáneamente en las aceras más concurridas.

Con 30.000 trayectos diarios solo de Uber y Lyft, el personal del aeropuerto insiste en que el modelo actual es insostenible para la movilidad de la ciudad.

¿Cuándo entra en vigor?

Tarifa básica ($6): Podría aplicarse apenas 30 días después de su aprobación.

Cargo por zona central: Se implementaría una vez que el tren automatizado entre en operación oficial en la segunda mitad de 2026.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube