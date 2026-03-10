Familia venezolana queda en la calle tras su paso por el ICE: la sorpresa que se llevaron al salir del centro de detención ‎

Suscríbete a nuestros canales

‎Adriana Laya y Miguel Alberto Caicedo representan el rostro más amargo de la migración actual en Estados Unidos (EEUU). Tras dos años de esfuerzos en el país, esta familia venezolana enfrenta la indigencia absoluta tras un procedimiento administrativo que cambió sus vidas para siempre.

‎La estabilidad que construyeron con sacrificio desapareció durante su estancia en custodia federal. Actualmente, la pareja y sus dos pequeños hijos sobreviven dentro de su automóvil, sin recursos básicos ni un techo donde resguardarse del clima.

‎¿Por qué detuvieron a esta familia venezolana?

‎La pesadilla de este grupo familiar inició el pasado 13 de enero durante una cita rutinaria en las oficinas de migración en Las Cruces, Nuevo México. A pesar de cumplir con su responsabilidad legal, los agentes arrestaron a todos los integrantes sin ofrecer una explicación clara.

‎"Nos dijeron que la orden venía de arriba", relató Miguel Caicedo en una entrevista para la cadena Univision. Los funcionarios trasladaron a los padres y a los menores de edad hacia el Centro Residencial Familiar del Condado de Dilley, en el estado de Texas.

‎Aquella detención, que las autoridades prometieron como un proceso de apenas una semana, se extendió por 39 agónicos días. Durante este tiempo, la familia venezolana sufrió condiciones precarias y enfermedades sin recibir la atención médica adecuada para los niños.

‎¿Cómo perdió todo esta familia venezolana?

‎Al obtener la libertad y regresar a su apartamento, los afectados descubrieron la peor de las realidades: el inmueble estaba vacío. La familia venezolana perdió sus muebles, la ropa de los niños, sus mascotas y los ahorros destinados a emprender un negocio propio.

‎"Llegamos a nuestro hogar y nos dimos cuenta de que ya no teníamos nada", confesó Adriana Laya con visible angustia. La falta de ingresos durante el encierro provocó el desalojo y la desaparición total de sus pertenencias acumuladas durante años.

‎Además de los bienes materiales, el impacto psicológico afecta gravemente a los menores de 6 y 11 años. Los niños presenciaron el arresto y ahora enfrentan la cruda realidad de vivir en un asiento de coche tras perder sus juguetes y su entorno seguro.

‎¿Qué futuro espera a esta familia venezolana?

‎La falta de dinero complica cualquier posibilidad de recuperación inmediata para estos ciudadanos venezolanos. En el centro de detención, incluso intentaron venderles una caja de agua por la exorbitante cifra de 40 USD, agotando sus pocos recursos disponibles.

‎Actualmente, solo cuentan con el apoyo intermitente de una amiga que les permite cocinar de forma ocasional. Sin embargo, la mayor parte del día la pasan en la calle, intentando descifrar cómo reconstruir una vida que la burocracia desmanteló en semanas.

‎Este caso enciende las alertas sobre el trato a los grupos familiares en los centros de detención de Texas. Mientras tanto, esta familia venezolana clama por asistencia legal y humanitaria para salir del vehículo que hoy funciona como su única e improvisada vivienda.

