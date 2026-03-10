Precios del petróleo Brent y Texas para este 10 de marzo: cifras marcan nuevo giro

Suscríbete a nuestros canales

Los mercados energéticos registraron un cambio importante durante la jornada de este 10 de marzo, cuando los principales indicadores del crudo reflejaron una caída notable en sus cotizaciones.

El barril de Brent, referencia en Europa, se ubicó por encima de los 93 dólares, mientras que el WTI, marcador estadounidense, descendió hasta los 86 dólares. Este retroceso marcó un giro luego de varias jornadas de fuertes aumentos en el precio del petróleo.

La disminución representa pérdidas relevantes frente al cierre anterior de ambos indicadores. En el caso del Brent, la caída superó el cinco por ciento, mientras que el WTI registró un descenso similar en el mercado de Nueva York.

Durante las últimas semanas, el mercado petrolero ha mostrado fuertes fluctuaciones. El Brent llegó a aproximarse a los 120 dólares por barril, lo que generó preocupación entre analistas y economistas debido al posible impacto en la inflación y en los costos energéticos a nivel mundial.

Sin embargo, la reciente corrección demuestra que el mercado continúa muy sensible a los cambios geopolíticos.

Factores que explican el reciente retroceso en la cotización del petróleo Brent y Texas

La caída más reciente se vincula principalmente con señales de posible distensión en Medio Oriente, una región clave para el suministro de petróleo a nivel mundial.

Cuando disminuyen los riesgos de conflictos en zonas productoras, los mercados suelen reaccionar con una baja en los precios debido a la expectativa de que el flujo de crudo se mantenga estable.

Analistas del sector energético consideran que el comportamiento del petróleo podría estabilizarse durante el próximo trimestre. Algunas estimaciones apuntan a que el Brent podría ubicarse en un rango aproximado entre 76 y 80 dólares por barril, siempre que el contexto geopolítico no vuelva a generar presiones alcistas.

