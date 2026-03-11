Castigan a sacerdote con multa millonaria en Oakland Park: conozca el insólito motivo

Suscríbete a nuestros canales

La labor humanitaria en el condado de Broward choca con las normativas municipales de zonificación desde hace más de una década. El servicio comunitario que ofrece la iglesia local genera una disputa legal que pone en riesgo la propiedad del inmueble religioso.

Los residentes más vulnerables de la zona dependen de este punto de asistencia para obtener alimentos calientes y acceso a servicios de higiene básicos. Sin embargo, los funcionarios locales sostienen que la actividad del comedor infringe los reglamentos actuales de la ciudad.

El padre Bob Caudill, un clérigo de Oakland Park, confirma que su congregación enfrenta multa de $500.000 por alimentar a personas sin hogar. Según sus declaraciones, detalla que la municipalidad aplicó un embargo sobre el edificio parroquial debido al impago de las sanciones acumuladas.

¿Por qué el sacerdote enfrenta multa de $500.000?

El problema legal inició cuando la municipalidad modificó las leyes de uso de suelo y calificó la operación del comedor social como una actividad "ilegal". Ante la negativa de Caudill a clausurar el servicio, la ciudad estableció una multa de 125 dólares por cada jornada de apertura.

Tras diez años de desobediencia civil y religiosa, la deuda total de la institución superó la cifra de medio millón de dólares ante el fisco local. Las autoridades ejecutaron medidas de presión financiera para forzar el cumplimiento de las restricciones territoriales que rigen en ese sector de Broward.

El sacerdote decidió demandar al ayuntamiento para detener lo que él define como una persecución directa contra el ejercicio de su fe y caridad. Aunque la justicia rechazó un primer intento legal por un error administrativo, Caudill prepara ahora una segunda ofensiva en las cortes.

¿Qué servicios mantiene el sacerdote en la congregación?

Decenas de personas en situación de calle acuden puntualmente cada día a las instalaciones de la iglesia para recibir raciones de comida y usar duchas. El religioso asegura que cumplirá su promesa de auxilio al prójimo sin importar las amenazas de embargo o las multas crecientes.

Caudill lleva 36 años de servicio ininterrumpido a los necesitados y manifiesta que ninguna ley municipal posee mayor peso que su compromiso espiritual. Los usuarios del comedor expresan su preocupación ante el posible cierre de un espacio que consideran vital para su supervivencia diaria.

El ayuntamiento mantiene su postura sobre la necesidad de que todas las organizaciones cumplan con los códigos de construcción y zonificación urbana vigentes. Mientras tanto, el embargo sobre la propiedad eclesiástica permanece como una sombra sobre el futuro de la misión de asistencia social.

¿Cuál es el futuro legal si del sacerdote?

El caso llegará nuevamente a los tribunales estatales para determinar si la libertad religiosa protege la operación de comedores sociales en zonas restringidas. Los abogados de la iglesia buscan anular la deuda acumulada y levantar el embargo que asfixia las finanzas de la parroquia.

Diversos grupos de activistas por los derechos humanos vigilan el desenlace de esta batalla legal que podría sentar un precedente en todo el estado de Florida. La controversia divide a la opinión pública entre quienes exigen orden urbano y quienes defienden la caridad obligatoria.

Bob Caudill espera que el próximo juicio reconozca el valor social de su obra y detenga las sanciones que ya alcanzan cifras exorbitantes para una congregación pequeña. La ciudad no emite declaraciones adicionales mientras el proceso judicial de segundo asalto se mantiene en curso activo.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube