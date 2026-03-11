Frente frío en Nueva York: pronostican cambios bruscos y alerta de aguanieve este 11 de marzo

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Nueva York se enfrenta a un día de contrastes meteorológicos este miércoles 11 de marzo de 2026.

Según los datos oficiales del National Weather Service (NWS) y el seguimiento en tiempo real de Google Weather, los neoyorquinos sentirán un drástico descenso de temperatura después de un inicio de día inusualmente cálido para esta época del año.

Condiciones actuales y temperaturas extremas en Nueva York

El día en Nueva York ha comenzado con un ambiente mayormente nublado y una temperatura de 11°C. Sin embargo, el pronóstico para hoy indica que el termómetro podría alcanzar una máxima de 21°C, gracias a los vientos del sur que soplan a 13 mph.

Esta calidez será breve, ya que se espera que por la noche la temperatura baje nuevamente a 11°C, con un 65% de probabilidad de lluvia.

Fuentes como Telemundo 47 advierten a la población sobre la importancia de estar preparados para estos cambios repentinos, que son típicos de la transición hacia la primavera en la Gran Manzana.

Alerta de aguanieve para el jueves 12 de marzo

Mañana jueves, el clima se volverá más invernal. Según el reporte del NWS, se espera una mezcla de lluvia y nieve a lo largo del día, con una temperatura máxima que caerá a los 16°C.

Lo que más preocupa a los residentes es que durante la noche, el termómetro podría bajar hasta -1°C.

Vientos: Se intensificarán desde el noroeste a 17 mph.

Probabilidad de precipitación: Hay un 35% de probabilidad de nieve durante el día y un 45% por la noche.

Estabilización del clima hacia el fin de semana en Nueva York

A partir del viernes 13 de marzo, las condiciones comenzarán a estabilizarse, aunque el frío seguirá presente.

Se prevé un día parcialmente soleado con una máxima de solo 5°C y mínimas que se mantendrán en -1°C.

Para el sábado, el sol brillará con más fuerza, elevando la temperatura a 8°C, aunque con ráfagas de viento del oeste de hasta 20 mph.

Nota para viajeros y residentes: Se recomienda tener la ropa de invierno lista y estar atentos a las actualizaciones del radar local, ya que la visibilidad podría verse afectada durante las horas de aguanieve el jueves.

