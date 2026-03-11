Castigo por una noble labor: sacerdote enfrenta multa de hasta 500 mil dólares por alimentar a personas sin hogar

Suscríbete a nuestros canales

Un sacerdote católico, quien se ha dedicado a ofrecer alimentos, entre otros cuidados, a personas sin hogar, ahora enfrenta una multa de miles de dólares por su noble labor.

Durante más de tres décadas, el Padre Bob Caudill, ha ofrecido alimentos, duchas y orientación espiritual a personas sin hogar en Oakland Park (Florida), desde la Misión Católica de Todos los Santos.

Caudill mantiene su compromiso con los más vulnerables desde hace 36 años. Sin embargo, 12 años atrás, su labor comenzó a verse amenazada por un conflicto con las autoridades locales, las cuales lo acusaron de operar un comedor social sin la debida autorización.

El conflicto surgió en 2014, cuando la ciudad de Oakland Park decidió modificar la zonificación en el área donde se encuentra la misión.

Multas de 500 mil dólares por alimentar a personas sin hogar

Según el relato del Padre Bob, las autoridades le informaron que, debido a la nueva regulación, debía dejar de alimentar a las personas sin hogar. “Me dijeron, falazmente, que ‘tienes que dejar de alimentar, no estás alimentando con la nueva zonificación’”, explicó el sacerdote, de acuerdo con un reporte de CBS.

A pesar la advertencia, el sacerdote mantuvo su labor, convencido de que la ayuda a los necesitados no podía depender de normativas administrativas que solo pretendían desalentar la solidaridad, manifestó.

Como consecuencia de ignorar la orden municipal, la ciudad le impuso multas acumulativas que, hasta el momento, superan los 500 mil dólares.

La sanción se calculó con base en 125 dólares diarios desde el año 2014, cifra que generó una presión financiera insostenible para la misión.

Además, las autoridades amenazaron con embargar el edificio donde realizaban las actividades solidarias.

Por lo tanto, el Padre Bob Caudill decidió recurrir a los tribunales. En enero, llevó a la municipalidad de Oakland Park ante la justicia para detener lo que considera un acoso injustificado.

A pesar de su esfuerzo, la primera batalla legal no resultó favorable, el caso fue desestimado debido a que el sacerdote no cumplió un plazo procesal.

Sacerdote libra batalla legal para continuar con su labor

Tras ese primer fracaso, el religioso prepara una segunda ronda en la corte con el objetivo de revertir las sanciones y lograr que se reconozca la legitimidad de su labor caritativa.

Mientras la disputa legal continúa, quienes se benefician de la misión resaltaon la importancia que tiene el trabajo del sacerdote en sus vidas cotidianas.

Una de las personas sin hogar que frecuenta la misión, describió cómo depende de los servicios que allí se ofrecen. “Vengo aquí a ducharme. Vengo a desayunar y almorzar. Uso mi tarjeta Snap para comprar otras cosas. Voy al parque, hago ejercicio allí e incluso vengo a misa”, comentó.

“Cristo fue muy claro al decir que debemos ayudar a su pueblo, sin importar la etapa de la vida ni quién seas”, manifestó el Padre Caudill, quien considera que su deber es brindar apoyo sin hacer distinciones. “Todos somos hijos de Dios, sin rodeos, ¿verdad?”, sostuvo.

El Padre Bob planea continuar con su misión, a pesar del costo económico y emocional.

Ahora, se prepara para regresar a la corte y enfrentar un nuevo caso judicial para detener las multas y recuperar el edificio.

Por su parte, la ciudad de Oakland Park mantiene su postura institucional.

