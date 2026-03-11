¿Adiós al Grupo G? Irán anuncia su decisión sobre el Mundial 2026: esto dijo el ministro de Deportes

Suscríbete a nuestros canales

A pocos meses de que inicie la Copa del Mundo de 2026, Irán anuncio oficialmente que su selección nacional no viajará a EEUU, debido al conflicto bélico y la muerte de su líder supremo en una operación militar reciente.

La noticia llega en un momento de máxima tensión, justo después de que la FIFA intentara calmar las aguas mediante un mensaje de su presidente, Gianni Infantino, quien aseguró haber recibido luz verde de Donald Trump para la entrada de los futbolistas.

Sin embargo, para Teherán, la invitación no es aceptada frente a lo que consideran una agresión directa a su soberanía, informó el medio SER.

Un grupo huérfano en la costa oeste

La noticia fue dada por el ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, quien expresó durante una entrevista en la televisión estatal iraní “IRIB” que "desde que este gobierno corrupto asesinó a nuestro líder, no existen para nosotros condiciones bajo las cuales podamos participar en el Mundial".

La ausencia de Irán deja un vacío crítico en el Grupo G, donde el equipo asiático debía medirse contra Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Los partidos, programados estratégicamente en las sedes de Los Ángeles y Seattle, enfrentan ahora la incertidumbre de un calendario roto.

"A la luz de las acciones malintencionadas contra Irán, se nos impusieron dos guerras en ocho o nueve meses, y varios miles de nuestros ciudadanos fueron asesinados. Por lo tanto, definitivamente no tenemos posibilidad de participar de esta manera", explicó Donyamali

Además, esta baja no es solo deportiva. Irán fue uno de los equipos más sólidos en la clasificación, superando con autoridad a rivales regionales como Emiratos Árabes y Catar, lo que eleva el nivel de la pérdida para el espectáculo internacional.

El muro de los visados

Las restricciones de viaje impuestas por la actual administración estadounidense no solo complican a Irán. Naciones ya clasificadas como Haití, Senegal y Costa de Marfil se encuentran en una lista negra migratoria que, a día de hoy, impediría la entrada de sus aficionados y pone trabas logísticas a sus delegaciones.

El castigo de Zúrich

La FIFA se enfrenta ahora a un dilema reglamentario bajo la lupa del Artículo 6. Según las normas vigentes, el abandono de Irán conlleva una multa económica mínima de 275.000 euros, pero el verdadero daño es el deportivo.

El organismo podría inhabilitar a la federación iraní para futuras competiciones oficiales y, en las próximas horas, deberá decidir si invita a un sustituto de urgencia (probablemente el siguiente clasificado de Asia) o si reestructura los grupos, una medida que alteraría el equilibrio de todo el torneo.

