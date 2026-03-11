Polémica en Washington por estatua de Donald Trump y Jeffrey Epstein: detalles ocultos en la obra

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, una escultura satírica titulada “King of the World” apareció frente al Capitolio de EEUU, en el National Mall de Washington D.C.

La obra recrea la icónica escena de la película Titanic, mostrando al presidente Donald Trump y al fallecido financiero Jeffrey Epstein en la proa del barco, lo que generó curiosidad y controversia entre turistas y usuarios de redes sociales.

De acuerdo con Telumundo y medios internacionales, la instalación fue realizada por Secret Handshake, un colectivo de artistas anónimos que utiliza espacios públicos para colocar obras de protesta política.

El concepto detrás de la obra

La base de la escultura incluye una placa con el texto “Make America Safe Again”, que compara el vínculo entre Trump y Epstein con la relación de los protagonistas de Titanic. Según el mensaje del colectivo, la pieza busca resaltar los años en que ambos compartieron círculos sociales en Nueva York y Florida.

La estructura atrajo rápidamente a multitudes que se acercaron a tomar fotografías de la parodia.

Autoría y antecedentes de protesta

El grupo Secret Handshake utilizó el National Mall anteriormente para otras intervenciones críticas. Entre sus acciones pasadas destacan:

Una estatua de excremento colocada para criticar a los involucrados en el asalto al Capitolio del 6 de enero.

Una réplica gigante de una supuesta carta de cumpleaños enviada por Trump a Epstein.

El colectivo se caracteriza por colocar estas piezas de forma sorpresiva y sin previo aviso a las autoridades, buscando generar debate inmediato sobre temas de actualidad política y judicial.

¿Qué se conoce sobre la relación Trump-Epstein?

La estatua vuelve a centrar la atención en la conexión entre el político y el delincuente sexual. Aunque Trump describió a Epstein en 2002 como un "tipo estupendo" en una entrevista, sostuvo que se distanciaron en 2004 tras una disputa inmobiliaria en Palm Beach. El mandatario estadounidense afirmó en diversas ocasiones que lo expulsó de su club Mar-a-Lago al considerar su comportamiento "repulsivo".

Visite nuestra sección Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube