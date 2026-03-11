Costo de licencia para migrantes: tres estados de EEUU exhiben gran diferencia

Suscríbete a nuestros canales

El precio de obtener una licencia para migrantes en Estados Unidos presenta diferencias importantes entre los estados.

En 2026, las tarifas pueden variar desde 30 dólares hasta más de 100 dólares, dependiendo del lugar donde se realice el trámite. Estados como Nueva York, California e Illinois permiten a los extranjeros sin estatus migratorio regular acceder a este documento, aunque con costos y requisitos distintos.

Costos de la licencia en California, Illinois y Nueva York

En California, los migrantes pueden solicitar la licencia conocida como AB 60, que autoriza conducir a quienes no poseen prueba de presencia legal en el país. El costo del trámite es de 46 dólares, un monto equivalente al de una licencia estándar. Este documento permite manejar legalmente dentro del estado siempre que el solicitante cumpla con los requisitos establecidos.

Por su parte, Illinois ofrece uno de los procesos más accesibles. La licencia estándar tiene una vigencia de cuatro años y el costo del trámite básico es de 30 dólares. Además de habilitar para conducir, este documento también funciona como una identificación oficial estatal, lo que representa un beneficio adicional para muchos migrantes.

En el caso de Nueva York, el precio del trámite es más alto. Las tarifas para obtener la licencia de conducir se ubican entre 64,50 y 107,50 dólares, dependiendo principalmente de la edad del solicitante. Este estado permite que personas sin estatus legal obtengan el documento gracias a la conocida Ley de Luz Verde.

Documentos para solicitar la licencia en California

Para obtener la licencia AB 60 en California, el solicitante debe demostrar identidad y residencia dentro del estado. Entre los documentos aceptados se encuentran:

Pasaporte extranjero vigente

Credencial para votar de México (INE o IFE)

Documento Nacional de Identidad argentino

Para comprobar domicilio, las autoridades aceptan:

Recibos de servicios públicos

Contratos de alquiler o títulos de propiedad

Declaraciones de impuestos estatales o federales

Además, durante la cita en el DMV se deben completar varios pasos, como el pago del trámite, la toma de huellas dactilares, fotografía oficial y la aprobación de los exámenes de visión y conocimientos viales.

Requisitos principales en Illinois y Nueva York

En Illinois, los solicitantes deben demostrar su identidad mediante documentos oficiales y comprobar que no son elegibles para un número de Seguro Social. También es necesario acreditar al menos 12 meses de residencia en el estado y aprobar varias evaluaciones.

Entre las pruebas obligatorias se incluyen:

Examen de la vista

Evaluación teórica sobre normas de tránsito

Prueba práctica de manejo con vehículo asegurado

En Nueva York, el proceso funciona con un sistema de verificación por puntos de identidad. El solicitante debe reunir al menos seis puntos mediante documentos como el pasaporte extranjero o la matrícula consular. También se exige presentar comprobantes de domicilio y aprobar las evaluaciones correspondientes.

