Precios del petróleo Brent y Texas para este 11 de marzo: muestran nuevas variaciones

Los precios del petróleo Brent y West Texas Intermediate (WTI) presentaron nuevas fluctuaciones durante la jornada de este 11 de marzo, reflejando la incertidumbre que domina actualmente el mercado energético internacional.

Cotización del Brent muestra tendencia al alza

El crudo Brent, referencia para gran parte del mercado mundial, registró hoy un aumento y se ubicó cerca de 89,91 dólares por barril durante la jornada.

Esta subida se produce luego de varias semanas de incrementos, impulsados principalmente por las tensiones en Medio Oriente y el temor a interrupciones en el suministro global de petróleo.

De acuerdo con los datos recientes, el Brent acumula un incremento importante en lo que va del mes, lo que refleja la presión existente sobre la oferta energética.

Precio del petróleo Texas también reporta cambios

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), principal referencia en Estados Unidos, se cotiza este miércoles entre 85,07 y 88,36 dólares por barril. Las operaciones se han ubicado alrededor de 85,69 dólares, lo que representa una recuperación tras la fuerte caída registrada durante la sesión anterior.

Factores que impulsan la volatilidad del petróleo

Diversos elementos influyen en las variaciones actuales de los precios del petróleo. Entre los más destacados se encuentran:

Tensiones entre Estados Unidos e Irán, que elevan el riesgo en el mercado energético.

Problemas en el Estrecho de Ormuz, una de las principales rutas de transporte de crudo a nivel mundial.

Reducción temporal del suministro global, que presiona al alza los precios.

Los expertos consideran que el mercado petrolero seguirá marcado por la volatilidad durante el próximo trimestre.

Las proyecciones apuntan a que el precio del Brent podría moverse en un rango aproximado entre 80 y 95 dólares por barril, dependiendo de cómo evolucionen los conflictos geopolíticos y las decisiones de producción de los principales exportadores.

