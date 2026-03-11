Alerta NWS Michigan: ¿Qué zonas enfrentarán una inminente por la tormenta de hielo?Alerta NWS Michigan: ¿Qué zonas enfrentarán una inminente por la tormenta de hielo?

Suscríbete a nuestros canales

Hoy, 11 de marzo de 2026, Michigan se encuentra en el centro de un fenómeno meteorológico extremo y sorprendentemente dividido.

Mientras que el noreste del estado lidia con una peligrosa acumulación de hielo, las áreas del sureste y otros estados cercanos se preparan para la inminente llegada de tornados y tormentas eléctricas severas.

Michigan dividida: el golpe del hielo y la nieve

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Gaylord ha emitido una Advertencia de Tormenta de Hielo para el noreste de Michigan, abarcando lugares como Alpena.

Los meteorólogos anticipan que se acumularán entre 0.25 y 1 centímetro de hielo, junto con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 55 km/h.

Esta combinación es bastante preocupante, ya que el peso del hielo sobre los cables eléctricos y las ramas de los árboles, sumado al viento, podría provocar cortes de energía generalizados.

En la Península Superior (U.P.), la situación es completamente invernal. El NWS Marquette ha emitido avisos por acumulaciones de nieve que podrían llegar a los 25 centímetros en las áreas más elevadas del condado de Marquette, lo que hará que viajar sea "prácticamente imposible" durante la mañana de este miércoles.

El riesgo de tornados se desplaza al sur de Michigan y este de EEUU

Mientras el norte se congela, el sur de Michigan y la región de los Grandes Lagos se enfrentan a una situación completamente diferente.

Después de los tornados que azotaron Illinois e Indiana ayer, el Centro de Predicción de Tormentas (SPC) advierte que la amenaza se está moviendo hacia el este hoy.

Los estados que más podrían sufrir por el riesgo de tormentas severas y tornados aislados son:

Michigan (Sur): Hay una posibilidad de tormentas intensas en el área de Detroit y en los condados cercanos a la frontera con Ohio.

Indiana y Ohio: Una línea de tormentas se desplaza con vientos destructivos que superan los 100 km/h.

Mississippi y Alabama: Se mantiene un "Riesgo Leve" (Nivel 2 de 5) para el desarrollo de superceldas que podrían generar tornados intensos.

Pennsylvania y Maryland: El frente frío llegará a estas áreas durante la tarde, trayendo consigo el riesgo de granizo y ráfagas de viento.

NWS continúa vigilancia continua

El NWS Detroit ha emitido una Vigilancia de Inundaciones para el sureste de Michigan debido a las lluvias torrenciales que caen sobre un suelo ya saturado.

Se aconseja a los residentes en el corredor de la I-75 y la I-94 que tomen precauciones ante la visibilidad reducida y la posibilidad de hidroplaneo.

Las autoridades subrayan que este sistema es de "alto impacto" y que la transición entre lluvia, hielo y nieve puede ocurrir en cuestión de minutos debido al rápido avance del frente ártico.

