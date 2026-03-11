Cabinas de descanso en el Aeropuerto de Miami: precios, ubicación y el servicio que debuta en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) acaba de hacer historia en la industria aeroportuaria de Norteamérica. Con el corte de cinta oficial que tuvo lugar este martes 10 de marzo de 2026, las autoridades del condado de Miami-Dade inauguraron las nuevas salas de descanso Wait n' Rest.

Estas instalaciones no solo brindan un refugio del bullicio de las terminales, sino que se convierten en las primeras en su tipo en los Estados Unidos en ofrecer duchas privadas y tecnología de vanguardia dentro de sus cabinas.

Un oasis de lujo en el Concourse D en el Aeropuerto de Miami

Ubicadas estratégicamente en el Concourse D (Terminal Norte), cerca de la puerta D15, el complejo cuenta con 15 suites de lujo.

Según informó el portal oficial de noticias de MIA y la agencia de noticias EFE, estas cabinas están diseñadas para acomodar de uno a cuatro pasajeros, ofreciendo una flexibilidad sin precedentes para viajeros solitarios o familias en tránsito.

Cada habitación presenta un diseño de "lujo silencioso" y está equipada con:

Ropa de cama de nivel hotelero de alta gama.

Monitores táctiles para entretenimiento e información de vuelos.

Acceso a duchas y baños privados con toallas frescas incluidas.

Control de entorno: Los huéspedes pueden ajustar la iluminación y la temperatura, además de pedir snacks y bebidas directamente desde la pantalla de su suite.

Tarifas y accesibilidad de las primeras cabinas de descanso en EEUU

El servicio, que está a cargo de la empresa Wait n' Rest —ya conocida en Bogotá y Suiza—, tiene como objetivo atraer a los pasajeros que tienen escalas largas y prefieren quedarse dentro del aeropuerto.

Según información publicada por Diario Las Américas y el condado de Miami-Dade, los precios se organizan de la siguiente manera:

Uso por hora: Desde 40 dólares para una persona, hasta 85 dólares para un grupo de cuatro.

Paquetes nocturnos (8 horas): Comienzan en 200 dólares para una persona y llegan a 245 dólares para cuatro ocupantes.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, resaltó durante la inauguración que este proyecto es parte de un ambicioso plan de modernización de 12.000 millones de dólares.

"Es un servicio de alta demanda que ofrecerá descanso y relajación a nuestros visitantes de todo el mundo", afirmó la mandataria en un comunicado oficial.

Expansión y futuro del descanso en el Aeropuerto de Miami

Aunque la primera fase ya está en funcionamiento en la Terminal Norte, la expansión sigue en marcha.

Fuentes de Wait n' Rest y el medio Local 10 News han confirmado que una segunda ubicación abrirá en el Concourse H (Terminal Sur) durante el verano de este año.

Con esta nueva apertura, Miami se posiciona a la vanguardia del bienestar en los viajes internacionales, superando las ofertas tradicionales de los lounges VIP al proporcionar privacidad total y servicios de limpieza personalizados.

El condado estima que este contrato podría generar ingresos de hasta 10 millones de dólares en los próximos diez años, consolidando al MIA como el motor económico más importante de Florida.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube