Alerta en Washington: camioneta se estrella contra barreras de la Casa Blanca

Un vehículo tipo camioneta se estrelló contra las barreras de seguridad situadas en las inmediaciones de la Casa Blanca a primeras horas de este miércoles, forzando el cierre inmediato del perímetro presidencial y un despliegue masivo de fuerzas federales.

Al respecto, medios locales reseñaron que el incidente, ocurrido en una zona de alta seguridad, movilizó a unidades del Servicio Secreto de los Estados Unidos y a la policía metropolitana, quienes procedieron a la detención del conductor y a la inspección exhaustiva del vehículo para descartar amenazas mayores.

Camioneta se estrella contra barreras de la Casa Blanca

El suceso tuvo lugar aproximadamente a las 6:30 a.m. en la intersección de Connecticut Avenue y H Street Northwest.

Según los reportes, la camioneta avanzó directamente hacia las barreras antidisturbios que protegen el acceso al complejo gubernamental y a Lafayette Square, impactando de forma seca contra las estructuras metálicas.

Inmediatamente tras el choque, las autoridades activaron los protocolos de emergencia: se bloquearon varias calles a la redonda y el acceso peatonal a Lafayette Square quedó suspendido; equipos especializados del Servicio Secreto realizaron una evaluación del vehículo en busca de materiales peligrosos o explosivos.

Por otra parte, se conoció que el conductor fue detenido en el sitio sin que se opusiera resistencia; hasta el momento, los motivos detrás de la colisión no han sido esclarecidos por las autoridades federales.

La situación se mantiene bajo investigación bajo la categoría de incidente de seguridad nacional, mientras la capital estadounidense recupera paulatinamente la normalidad en sus vías principales.

