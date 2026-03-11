ICE estrena nuevo sistema de vigilancia de extranjeros: conozca la estrategia

Suscríbete a nuestros canales

La política migratoria de Estados Unidos (EEUU) entra en una fase de centralización y control absoluto sobre su infraestructura. La administración busca optimizar los recursos públicos para gestionar el flujo de personas que permanecen en el país sin una autorización legal vigente.

Este giro administrativo responde a la necesidad de fortalecer el sistema de vigilancia y custodia en puntos estratégicos del territorio nacional. Las autoridades federales apuestan por un control directo de los inmuebles para evitar los obstáculos logísticos que las empresas externas presentan.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó este miércoles 11 de marzo de 2026 el Nuevo modelo de detención de ICE: Esta es la estrategia contra inmigrantes indocumentados. Según, detalla que la agencia ya compra terrenos y edificios para construir sus propios centros de procesamiento.

¿Qué cambios han realizado al detener inmigrantes indocumentados?

La agencia ahora adquiere propiedades de forma directa para establecer una red de instalaciones propias en diferentes estados. Con esta medida, el ICE deja de utilizar centros operados por terceros para tomar el mando total de la infraestructura carcelaria en el país.

El gobierno federal trabaja con contratistas especializados para diseñar y brindar servicios integrales dentro de estos nuevos espacios. Estas compañías poseen décadas de experiencia en la colaboración con autoridades de seguridad nacional para garantizar la operatividad de los recintos.

“Este nuevo modelo de detención aumentará considerablemente la capacidad del ICE para expulsar eficazmente a los extranjeros”, afirmó el comunicado oficial. La intención radica en resolver los expedientes judiciales con una celeridad sin precedentes dentro de las mismas instalaciones.

¿Cómo funcionarán los centros ahora?

El objetivo principal consiste en crear centros operativos de "extremo a extremo" que resuelvan cada caso de manera eficiente. La estrategia elimina la dependencia de infraestructuras dispersas que actualmente retrasan el traslado y la salida de los individuos detenidos.

Cada instalación cumplirá con los estándares estrictos de seguridad que establece la agencia federal para el manejo de la población migrante. El sistema busca centralizar desde la captura inicial hasta la ejecución final de la orden de deportación en un mismo complejo.

Este esquema innovador pretende fortalecer la autoridad del gobierno sobre el sistema de detención migratoria en todos los niveles. Los contratistas se encargarán de la construcción y del mantenimiento, pero la propiedad y el mando administrativo recaerán sobre el Estado.

¿Qué impacto tendrá el nuevo modelo de detención de ICE?

El DHS asegura que esta mayor capacidad operativa permitirá procesar a un volumen superior de personas en tiempos récord. La aceleración de los procesos de expulsión constituye el eje central de esta reforma que transforma la logística de control fronterizo.

Los nuevos centros operativos integrales prometen una resolución de casos más ágil al evitar los traslados constantes entre múltiples jurisdicciones. Con esta inversión millonaria en bienes raíces, el gobierno federal consolida un sistema de vigilancia permanente y autónomo.

La implementación de este modelo marca un punto de giro en la relación entre el gobierno y las empresas privadas de prisiones. La nación se prepara para una etapa de mayor rigor en la aplicación de las leyes migratorias bajo una infraestructura estatal fortalecida.

