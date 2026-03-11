Felipe VI y María Corina Machado coinciden en Santiago durante la investidura de Kast

Suscríbete a nuestros canales

En el marco de la toma de posesión presidencial en Chile, el rey Felipe VI de España mantuvo un encuentro oficial este miércoles 11 de marzo con la opositora venezolana y recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado.

El monarca español incluyó a Machado en su agenda de encuentros de alto nivel en la capital chilena.

La venezolana, quien recibió el Nobel el año pasado por su defensa de los derechos democráticos, utilizó sus redes sociales para expresar su gratitud.

La reunión tuvo lugar poco antes de que ambos asistieran a la sede del Congreso Nacional para la solemne ceremonia de Transmisión del Mando Presidencial.

En el acto, José Antonio Kast asumió oficialmente la presidencia de la República de Chile, recibiendo la banda presidencial de manos del mandatario saliente, Gabriel Boric.

Durante su llegada al Congreso Nacional chileno, la dirigente venezolana también sostuvo breves encuentros y saludos con diversas figuras políticas presentes en la ceremonia.

Entre ellas, los presidentes Javier Milei (Argentina), José Raúl Mulino (Panamá) y Rodrigo Chaves (Costa Rica).

