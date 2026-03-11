¿Dónde está Mojtaba Jamenei? Revelan detalles sobre las heridas del sucesor del Ayatolá

Suscríbete a nuestros canales

En medio del conflicto bélico que sacude el Medio Oriente, se ha confirmado que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, resultó herido durante la primera ola de ataques lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

Según reportes del diario The New York Times y declaraciones de familiares del entorno presidencial iraní, el líder de 56 años se encuentra consciente y fuera de peligro, aunque sus lesiones explican su ausencia pública desde que fuera nombrado sucesor de su padre, el asesinado ayatolá Alí Jamenei.

Revelan detalles sobre las heridas del sucesor del Ayatolá

Fuentes oficiales iraníes e israelíes coinciden en que Mojtaba Jamenei sufrió heridas, principalmente en las piernas, durante el bombardeo que acabó con la vida de su padre y predecesor.

Aunque medios y organizaciones iraníes han comenzado a referirse a él como "el veterano de guerra herido", Yusef Pezeshkian, hijo del presidente Masoud Pezeshkian, aseguró a través de la red social Telegram que el nuevo líder se encuentra "sano y salvo" tras consultar con contactos de alto nivel.

El conflicto escaló a una guerra abierta el pasado 28 de febrero de 2026, tras una operación conjunta israelo-estadounidense sin precedentes en territorio iraní.

El nombramiento de Mojtaba Jamenei fue realizado por la Asamblea de Expertos en una sesión de emergencia tras el vacío de poder dejado por la muerte del Ayatolá.

