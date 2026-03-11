José Antonio Kast asume presidencia de Chile: así llegó María Corina Machado a la ceremonia

Suscríbete a nuestros canales

La líder opositora venezolana María Corina Machado llegó a Chile para participar como invitada especial en la toma de posesión de José Antonio Kast en el Congreso Nacional de Valparaíso.

Durante su visita, la dirigente tiene previsto mantener encuentros con la comunidad venezolana y participar en actividades públicas vinculadas al cambio de mando.

La ceremonia, en la que el presidente saliente Gabriel Boric entrega el poder a Kast, reunió a delegaciones de distintos países y a figuras políticas de la región.

Durante su agenda en Chile, la dirigente también sostendrá reuniones con líderes políticos locales y miembros de la diáspora venezolana, destacando la creciente importancia de la comunidad migrante en el país suramericano.

Además, Machado participará en actos protocolares complementarios, incluyendo eventos conmemorativos y encuentros institucionales, que buscan fortalecer vínculos con la sociedad chilena y con la comunidad venezolana residente.

